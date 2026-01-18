Усі країни-члени Коаліції охочих мають надалі посилювати санкційний тиск на Росію для припинення повномасштабної війни проти України.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час чергового засідання головнокомандувачів Збройних сил держав — членів Коаліції охочих, що відбулося у форматі відеоконференції.

Сирський про тиск на Росію

Як зазначив Сирський, вони разом із начальником Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенантом Андрієм Гнатовим обговорили з партнерами формати участі їхніх країн у реалізації міжнародних безпекових гарантій для України.

На думку Сирського, Росія надалі не демонструє готовності до припинення війни, продовжуючи терор проти мирного населення України.

Тому головнокомандувач звернув увагу на важливість подальшого посилення санкційного тиску, щоб вартість продовження війни стала непід’ємною для економіки Росії.

За словами Сирського, водночас критично важливо надалі спільно зміцнювати спроможності оборонно-промислових комплексів та Збройних сил країн вільної Європи.

Окрему увагу приділили питанню продовження військової допомоги Україні — як ключовій передумові збереження боєздатності Сил оборони та їхньої спроможності, щоб надалі завдавати противнику відчутних втрат на полі бою, заявив він.

Від імені ЗСУ Сирський подякував організаторам зустрічі — головнокомандувачу Збройних сил Франції генералу Фаб’єну Мандону та начальнику Штабу оборони Великої Британії Річарду Найтону.

Водночас Сирський висловив вдячність за участь у заході верховному головнокомандувачу Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі — командувачу ЗС США в Європі генералу Алексу Гринкевичу та очільнику Військового комітету Європейського Союзу генералу Шону Кленсі.

На його думку, їхня присутність є переконливим свідченням трансатлантичної єдності та незмінної підтримки України в боротьбі за державність і європейське майбутнє.

Головнокомандувач ЗСУ подякував партнерам за кожен практичний крок, що наближає справедливий мир для України та всієї Європи. На його думку, разом вони захищають не лише кордони, але й цінності, на яких тримається вільний світ.

