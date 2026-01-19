​Внутрішньо переміщені особи (ВПО) в Україні мають доступ до низки програм підтримки, спрямованих на розвиток підприємницької діяльності. Через них можна отримати фінансову допомогу, доступ до навчальних курсів та менторську підтримку для започаткування або відновлення власного бізнесу.

Як отримати допомогу ВПО для розвитку бізнесу та яка сума надається — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Допомога ВПО для розвитку бізнесу: яка сума надається

Уряд затвердив оновлення до Порядку надання мікрогрантів для створення або розвитку бізнесу. Зміни почали діяти з 1 січня 2026 року. Вони стосуються однієї з найзатребуваніших державних програм підтримки підприємців Власна справа (постанова №738), та передбачають збільшення обсягів фінансування для як нових, так і чинних бізнесів.

Завдяки грантовій державній програмі Власна справа можна отримати мікрогрант. Надані кошти можна витратити на придбання (лізинг) обладнання, закупівлю матеріалів, сировини, а також на оренду приміщення.

Зараз людям, які отримали гранд, дозволена самозайнятість. У такому випадку можна отримати до 100 тис. грн без умови працевлаштування співробітників.

Відповідно до оновлених умов, розмір мікрогранту залежить від кількості створених робочих місць та категорії заявника:

до 100 тис. грн – без зобов’язання щодо працевлаштування;

до 200 тис. грн – за умови створення одного робочого місця;

до 350 тис. грн – у разі відкриття двох робочих місць;

до 200 тис. грн – для молодих підприємців віком від 18 до 25 років.

Допомога ВПО для розвитку бізнесу: як отримати грант

Надання грантових коштів реалізується через банки. Вони перевіряють історію заявника. У разі виявлення фактів, які унеможливлюють отримання грантів (непогашені заборгованості за кредитами, справи, які на момент подання заяви розглядаються в судовому порядку), тоді людині може бути відмовлено. Повторно податися на грант можливо буде після усунення недоліків.

Для того, щоб подати заявку на грант, необхідно:

Підготувати бізнес-план, в якому чітко описати ідею, унікальність, потенціал вашого проєкту, цілі та фінансові потреби.

Підкреслити, як ваш бізнес сприятиме розвитку громади або допоможе іншим ВПО.

Зареєструватися у відповідній програмі, заповнити анкету та надати необхідні документи.

У Дії поінформували, що прийом заявок на отримання грантів наразі припинено через завершення визначених строків подання.

Разом із тим послуга запрацює знову після внесення змін до відповідної постанови, якими буде встановлено нові етапи подачі заяв.

Як отримати допомогу ВПО для розвитку бізнесу та що для цього необхідно — дивіться у відео:

Підтримка ВПО у розвитку бізнесу є важливим кроком до економічної стабільності та інтеграції. Скористайтеся наявними можливостями, щоб реалізувати свої підприємницькі ідеї та сприяти відновленню країни.