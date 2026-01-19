Михаил Федоров подписал приказ о назначении Павла Елизарова заместителем командующего Воздушными силами ВСУ.

Министр обороны также объявил об изменении подхода к защите воздушного пространства – создании антидронового купола.

Антидроновый купол над Украиной: что известно

— Павел Елизаров (Лазар) – новый заместитель командующего Воздушными силами ВСУ. Он будет отвечать за развитие малой ПВО и направление перехвата дронов. Наша задача – построить антидроновый купол над Украиной. Систему, которая не реагирует постфактум, а уничтожает угрозу еще на подлете, – написал Федоров.

Министр подчеркнул, что в 2025 году РФ запустила по Украине до 100 тыс. Шахедов и других типов беспилотных летательных аппаратов.

Сейчас смотрят

В результате атак были повреждены десятки объектов критической инфраструктуры, зафиксированы сотни попаданий в жилые дома, есть многочисленные жертвы.

— Мир не готовился к войне такого типа. Но мы вынуждены отвечать — быстро, системно и технологично. Именно поэтому по заданию президента мы меняем подход к защите неба. Трансформация такой системы не происходит за несколько дней, но нужно начать уже сегодня, чтобы в конце концов закрыть этот вопрос, — заявил Федоров.

Также министр отметил, что под руководством Елизарова подразделение Lasar’s group стало одним из самых результативных в Силах обороны Украины.

За это время команда уничтожила техники противника на сумму более $13 млрд.

Федоров добавил, что каждый пятый уничтоженный российский танк является результатом работы этого подразделения, которое стабильно входит в топ рейтинга Армии дронов.

Только в декабре подразделение Lasar’s group уничтожило 364 орудия и 12 реактивных систем залпового огня.

— Теперь задача — масштабировать этот опыт. Построить систему, которая работает не точечно, а на уровне всей страны. Сложно трансформировать армию, когда враг бьет каждый день. Но у нас нет выбора. Мы должны менять подходы, структуры и логику работы, чтобы технологии реально работали на поле боя, а не оставались в презентациях. Результат не будет завтра, но мы строим систему уже сегодня, — написал министр.

По словам Федорова, “антидроновый купол — это не о будущем. Это о выживании сегодня и возможности развития Украины даже во время войны”.

Напомним, президент Владимир Зеленский согласовал назначение Павла Елизарова на должность заместителя командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.