Дроны, реформа армии и борьба с коррупцией: что сказал Федоров в зале Рады
- Количество производителей дронов выросло с 7 в начале войны до более 500.
- Асимметричные решения стали ключом к обороне: FPV-дроны заменили ПТРК, дроны — артиллерию и боеприпасы.
- В декабре враг понес рекордные потери — 35 тыс. военных.
- Среди приоритетов Минобороны — армейская реформа, аудит ТЦК, изменение системы подготовки военных.
Министр обороны Михаил Федоров в зале Верховной Рады заявил, что Украина уже стала мировым лидером в беспилотных технологиях, создав рынок дронов, собственный беспилотный флот, ракеты, системы радиоэлектронной борьбы, боеприпасы и перехватчики Шахедов.
Факты ICTV собрали основные тезисы речи Михаила Федорова.
Что сказал Федоров в зале парламента
Он отметил, что ни одна страна мира не была готова к вызовам такой масштабной войны. И если бы не донаты украинцев, работа волонтеров и благотворительных фондов, если бы не поддержка западных партнеров — Украины могло бы уже не быть как государства.
По словам Михаила Федорова, сегодня все еще существует ряд проблем, которые мешают военным на фронте сосредоточиться на защите страны. Речь идет о бумажной работе, чрезмерной бюрократии и сбоях в обеспечении.
– Я иду на должность министра обороны не как министр, который построил цифровое государство и создал Дію, а как человек, команда которого с 2022 года много работала на войну. Благодаря нашей работе появились Старлинки, Армия дронов, Линия дронов, Брейв1, система мотивации єБали, UNITED24, первая в мире онлайн-платформа для войны Брейв1 Маркет, – подчеркнул Федоров.
По его словам, в начале полномасштабной войны в Украине было семь компаний, которые производили дроны. На сегодня — это более 500.
Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) производили две компании, сегодня — 200. Частных компаний, которые производили ракеты, не было вовсе, а на сегодня их более 20. Наземные роботизированные комплексы в начале войны никто в Украине не производил, а теперь таких компаний более 100.
Михаил Федоров рассказал, что Украине пришлось искать асимметричные решения, потому что классическая война была для нас слишком дорогой или невозможной.
Поэтому теперь у нас есть FPV-дроны вместо ПТРК (противотанковых ракетных комплексов) для уничтожения бронетехники, дроны вместо дефицитных боеприпасов и артиллерии, дальнобойные дроны вместо американских РСЗО HIMARS, дроны-перехватчики как часть ПВО.
– Только полк Нацполиции Лазар уничтожил вражеской техники на $15 млрд. Или наш совместный проект с группой СБУ Альфа, благодаря которому уничтожили более 300 единиц вражеской ПВО только в 2025 году. Линия дронов уничтожает каждую четвертую цель на фронте, – подчеркнул Федоров.
Он отметил, что основная цель Минобороны под его руководством: провести армейскую реформу, улучшить инфраструктуру на передовой, искоренить ложь и коррупцию и т. д.
Украина первая в мире создала дроново-штурмовые полки, один из которых был ударной силой для недавней деоккупации Купянска.
Потери врага
По словам Михаила Федорова, только в декабре враг потерял рекордные 35 тыс. военных. Это подтвержденные потери, ведь на каждое поражение есть видео с дронов.
Технологические решения
На сегодня сотни технологий с искусственным интеллектом работают на фронте. Украина стремится к полной автономности на поле боя, ведь больше роботов — меньше потерь.
Одним из первых решений на посту министра обороны станет обеспечение базового уровня укомплектования бригад дронами.
Сегодня топ-50 подразделений из 400 в целом обеспечивают 70% ударов по врагу. И можно представить потенциал Сил обороны, если и остальные 350 подразделений смогут так же эффективно использовать дроны, подчеркнул Михаил Федоров.
Обучение военных
По словам Федорова, очень важно раз и навсегда изменить систему подготовки военнослужащих.
— Нельзя игнорировать проблему ТЦК. После комплексного аудита мы предложим системное решение, чтобы решить накопившиеся за годы проблемы и при этом сохранить обороноспособность страны, — отметил министр.
В ближайшее время в Минобороны и ВСУ проведут глубокий аудит, чтобы найти дополнительные возможности для улучшения финансового и социального уровня обеспечения военнослужащих.
Международное сотрудничество и антикоррупция
По словам Федорова, Минобороны под его руководством будет углублять работу с международными партнерами.
Цель на этот год — увеличить объемы международной военной помощи. И чтобы каждая гривна помощи шла на результат.
Продолжится интеграция партнеров — их научного и исследовательского потенциала — в нашу обороноспособность, подчеркнул министр.
– Нам еще нужно сделать домашнюю работу, чтобы создать украинскую ПВО и свой артвыстрел с лазерным наведением. Это позволит артиллерии работать точнее и быстрее, – подчеркнул министр.
Фундаментом нового Министерства обороны станет борьба с коррупцией, говорит Федоров.