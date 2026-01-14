Министр обороны Михаил Федоров в зале Верховной Рады заявил, что Украина уже стала мировым лидером в беспилотных технологиях, создав рынок дронов, собственный беспилотный флот, ракеты, системы радиоэлектронной борьбы, боеприпасы и перехватчики Шахедов.

Факты ICTV собрали основные тезисы речи Михаила Федорова.

Что сказал Федоров в зале парламента

Он отметил, что ни одна страна мира не была готова к вызовам такой масштабной войны. И если бы не донаты украинцев, работа волонтеров и благотворительных фондов, если бы не поддержка западных партнеров — Украины могло бы уже не быть как государства.

Сейчас смотрят

По словам Михаила Федорова, сегодня все еще существует ряд проблем, которые мешают военным на фронте сосредоточиться на защите страны. Речь идет о бумажной работе, чрезмерной бюрократии и сбоях в обеспечении.

– Я иду на должность министра обороны не как министр, который построил цифровое государство и создал Дію, а как человек, команда которого с 2022 года много работала на войну. Благодаря нашей работе появились Старлинки, Армия дронов, Линия дронов, Брейв1, система мотивации єБали, UNITED24, первая в мире онлайн-платформа для войны Брейв1 Маркет, – подчеркнул Федоров.

По его словам, в начале полномасштабной войны в Украине было семь компаний, которые производили дроны. На сегодня — это более 500.

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) производили две компании, сегодня — 200. Частных компаний, которые производили ракеты, не было вовсе, а на сегодня их более 20. Наземные роботизированные комплексы в начале войны никто в Украине не производил, а теперь таких компаний более 100.

Михаил Федоров рассказал, что Украине пришлось искать асимметричные решения, потому что классическая война была для нас слишком дорогой или невозможной.

Поэтому теперь у нас есть FPV-дроны вместо ПТРК (противотанковых ракетных комплексов) для уничтожения бронетехники, дроны вместо дефицитных боеприпасов и артиллерии, дальнобойные дроны вместо американских РСЗО HIMARS, дроны-перехватчики как часть ПВО.

– Только полк Нацполиции Лазар уничтожил вражеской техники на $15 млрд. Или наш совместный проект с группой СБУ Альфа, благодаря которому уничтожили более 300 единиц вражеской ПВО только в 2025 году. Линия дронов уничтожает каждую четвертую цель на фронте, – подчеркнул Федоров.

Он отметил, что основная цель Минобороны под его руководством: провести армейскую реформу, улучшить инфраструктуру на передовой, искоренить ложь и коррупцию и т. д.

Украина первая в мире создала дроново-штурмовые полки, один из которых был ударной силой для недавней деоккупации Купянска.

Потери врага

По словам Михаила Федорова, только в декабре враг потерял рекордные 35 тыс. военных. Это подтвержденные потери, ведь на каждое поражение есть видео с дронов.

Технологические решения

На сегодня сотни технологий с искусственным интеллектом работают на фронте. Украина стремится к полной автономности на поле боя, ведь больше роботов — меньше потерь.

Одним из первых решений на посту министра обороны станет обеспечение базового уровня укомплектования бригад дронами.

Сегодня топ-50 подразделений из 400 в целом обеспечивают 70% ударов по врагу. И можно представить потенциал Сил обороны, если и остальные 350 подразделений смогут так же эффективно использовать дроны, подчеркнул Михаил Федоров.

Обучение военных

По словам Федорова, очень важно раз и навсегда изменить систему подготовки военнослужащих.

— Нельзя игнорировать проблему ТЦК. После комплексного аудита мы предложим системное решение, чтобы решить накопившиеся за годы проблемы и при этом сохранить обороноспособность страны, — отметил министр.

В ближайшее время в Минобороны и ВСУ проведут глубокий аудит, чтобы найти дополнительные возможности для улучшения финансового и социального уровня обеспечения военнослужащих.

Международное сотрудничество и антикоррупция

По словам Федорова, Минобороны под его руководством будет углублять работу с международными партнерами.

Цель на этот год — увеличить объемы международной военной помощи. И чтобы каждая гривна помощи шла на результат.

Продолжится интеграция партнеров — их научного и исследовательского потенциала — в нашу обороноспособность, подчеркнул министр.

– Нам еще нужно сделать домашнюю работу, чтобы создать украинскую ПВО и свой артвыстрел с лазерным наведением. Это позволит артиллерии работать точнее и быстрее, – подчеркнул министр.

Фундаментом нового Министерства обороны станет борьба с коррупцией, говорит Федоров.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.