Михайло Федоров підписав наказ про призначення Павла Єлізарова заступником командувача Повітряних сил ЗСУ.

Міністр оборони також оголосив про зміну підходу до захисту повітряного простору – створення антидронового купола.

Антидроновий купол над Україною: що відомо

– Павло Єлізаров (Лазар) – новий заступник командувача Повітряних сил ЗСУ. Він відповідатиме за розвиток малої ППО та напрям перехоплення дронів. Наше завдання – побудувати антидроновий купол над Україною. Систему, яка не реагує постфактум, а знищує загрозу ще на підльоті, – написав Федоров.

Міністр наголосив, що у 2025 році РФ запустила по Україні до 100 тис. Шахедів та інших типів безпілотних літальних апаратів.

Унаслідок атак було пошкоджено десятки об’єктів критичної інфраструктури, зафіксовано сотні влучань у житлові будинки, є численні жертви.

– Світ не готувався до війни такого типу. Але ми змушені відповідати – швидко, системно й технологічно. Саме тому за завданням президента ми змінюємо підхід до захисту неба. Трансформація такої системи не відбувається за кілька днів, але потрібно почати вже сьогодні, щоб врешті-решт закрити це питання, – заявив Федоров.

Також міністр зазначив, що під керівництвом Єлізарова підрозділ Lasar’s group став одним із найрезультативніших у Силах оборони України.

За цей час команда знищила техніки противника на суму понад $13 млрд.

Федоров додав, що кожен п’ятий знищений російський танк є результатом роботи цього підрозділу, який стабільно входить до топу рейтингу Армії дронів.

Тільки у грудні підрозділ Lasar’s group знищив 364 гармати та 12 реактивних систем залпового вогню.

– Тепер завдання – масштабувати цей досвід. Побудувати систему, яка працює не точково, а на рівні всієї країни. Складно трансформувати армію, коли ворог б’є щодня. Але в нас немає вибору. Ми маємо змінювати підходи, структури й логіку роботи, щоб технології реально працювали на полі бою, а не залишались у презентаціях. Результат не буде завтра, але ми будуємо систему вже сьогодні, – написав міністр.

За словами Федорова, “антидроновий купол – це не про майбутнє. Це про виживання сьогодні та можливість розвитку України навіть в час війни”.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський погодив призначення Павла Єлізарова на посаду заступника командувача Повітряних сил Збройних сил України.

