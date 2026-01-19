Федоров анонсував створення антидронового купола для захисту України
- Михайло Федоров підписав наказ про призначення Павла Єлізарова заступником командувача Повітряних сил ЗСУ та повідомив про створення антидронового куполу над Україною.
- Новий підхід до захисту неба передбачає побудову системи перехоплення дронів, яка знищуватиме загрози ще на підльоті.
Михайло Федоров підписав наказ про призначення Павла Єлізарова заступником командувача Повітряних сил ЗСУ.
Міністр оборони також оголосив про зміну підходу до захисту повітряного простору – створення антидронового купола.
Антидроновий купол над Україною: що відомо
– Павло Єлізаров (Лазар) – новий заступник командувача Повітряних сил ЗСУ. Він відповідатиме за розвиток малої ППО та напрям перехоплення дронів. Наше завдання – побудувати антидроновий купол над Україною. Систему, яка не реагує постфактум, а знищує загрозу ще на підльоті, – написав Федоров.
Міністр наголосив, що у 2025 році РФ запустила по Україні до 100 тис. Шахедів та інших типів безпілотних літальних апаратів.
Унаслідок атак було пошкоджено десятки об’єктів критичної інфраструктури, зафіксовано сотні влучань у житлові будинки, є численні жертви.
– Світ не готувався до війни такого типу. Але ми змушені відповідати – швидко, системно й технологічно. Саме тому за завданням президента ми змінюємо підхід до захисту неба. Трансформація такої системи не відбувається за кілька днів, але потрібно почати вже сьогодні, щоб врешті-решт закрити це питання, – заявив Федоров.
Також міністр зазначив, що під керівництвом Єлізарова підрозділ Lasar’s group став одним із найрезультативніших у Силах оборони України.
За цей час команда знищила техніки противника на суму понад $13 млрд.
Федоров додав, що кожен п’ятий знищений російський танк є результатом роботи цього підрозділу, який стабільно входить до топу рейтингу Армії дронів.
Тільки у грудні підрозділ Lasar’s group знищив 364 гармати та 12 реактивних систем залпового вогню.
– Тепер завдання – масштабувати цей досвід. Побудувати систему, яка працює не точково, а на рівні всієї країни. Складно трансформувати армію, коли ворог б’є щодня. Але в нас немає вибору. Ми маємо змінювати підходи, структури й логіку роботи, щоб технології реально працювали на полі бою, а не залишались у презентаціях. Результат не буде завтра, але ми будуємо систему вже сьогодні, – написав міністр.
За словами Федорова, “антидроновий купол – це не про майбутнє. Це про виживання сьогодні та можливість розвитку України навіть в час війни”.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський погодив призначення Павла Єлізарова на посаду заступника командувача Повітряних сил Збройних сил України.