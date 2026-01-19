Спецназовцы Центра спецопераций Альфа Службы безопасности Украины в 2025 году уничтожили и вывели из строя ключевые элементы системы противовоздушной обороны России на сумму около $4 млрд.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Какие системы ПВО уничтожили спецназовцы СБУ Альфа в 2025 году

По данным СБУ, в течение 2025 года подразделения Центра спецопераций Альфа поразили ряд ключевых зенитных ракетных и ракетно-пушечных комплексов российской армии.

В частности, зафиксировано уничтожение и вывод из строя систем С-300, С-350 и С-400, зенитных ракетных комплексов Бук-М1 и Бук-М2, зенитных ракетно-пушечных комплексов Панцирь-С1 и Панцирь-С2, а также ЗРК Тор-М1, Тор-М2 и Тор-М3.

Кроме этого, значительные потери понесли российские средства радиолокационной разведки и наведения, без которых невозможна полноценная работа ПВО.

Среди пораженных — радиолокационные станции 55Ж6У Небо-У и Небо-М, РЛС Подлет, Ниобий, Каста-2Е2, Гамма-Д, Противник-ГЭ, а также радары из состава ЗРК Бук, С-300 и С-400, в частности радар 92Н6.

В СБУ отмечают, что эти удары имели системный эффект — были пробиты коридоры в многослойной ПВО РФ, что обеспечило безопасные маршруты для украинских дальнобойных беспилотников.

Благодаря этому Силы обороны Украины смогли более эффективно наносить удары по военным базам, складам, аэродромам и другим объектам в глубоком тылу противника.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 426-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

