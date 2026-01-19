Спецпризначенці Центру спецоперацій Альфа Служби безпеки України у 2025 році знищили та вивели з ладу ключові елементи системи протиповітряної оборони Росії на суму близько $4 млрд.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Які системи ППО знищили спецпризначенці СБУ Альфа у 2025 році

За даними СБУ, упродовж 2025 року підрозділи Центру спецоперацій Альфа уразили низку ключових зенітних ракетних і ракетно-гарматних комплексів російської армії.

Зокрема, зафіксовано знищення та виведення з ладу систем С-300, С-350 та С-400, зенітних ракетних комплексів Бук-М1 і Бук-М2, зенітних ракетно-гарматних комплексів Панцир-С1 і Панцир-С2, а також ЗРК Тор-М1, Тор-М2 і Тор-М3.

Крім цього, значних втрат зазнали російські засоби радіолокаційної розвідки та наведення, без яких неможлива повноцінна робота ППО.

Серед уражених — радіолокаційні станції 55Ж6У Небо-У та Небо-М, Подльот, Ніобій, Каста-2Е2, Гамма-Д, Противник-ГЕ, а також радари зі складу ЗРК Бук, С-300 і С-400, зокрема радар 92Н6.

У СБУ зазначають, що ці удари мали системний ефект — було пробито коридори в багатошаровій ППО РФ, що забезпечило безпечні маршрути для українських далекобійних безпілотників.

Завдяки цьому Сили оборони України змогли ефективніше завдавати ударів по військових базах, складах, аеродромах та інших об’єктах у глибокому тилу противника.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 426-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

