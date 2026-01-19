Ночью и утром 19 января Украина снова пережила воздушные атаки со стороны России.

Ударные беспилотники нанесли удары по югу и северо-востоку страны – под огнем оказались Одесская, Запорожская и Сумская области.

Параллельно обострилась ситуация в энергосистеме: из-за последствий атак и морозов украинцев предупредили о возможных отключениях света продолжительностью более 16 часов.

В то же время в мире стартует Всемирный экономический форум в Давосе, Европейский Союз готовится к внеочередному саммиту из-за ситуации вокруг Гренландии, а в Испании произошла одна из самых тяжелых железнодорожных катастроф за последние годы.

Подробнее об основных событиях ночи — в подборке от Фактов ICTV.

Атака на Одессу

Ночью российские войска осуществили очередную атаку ударными беспилотниками по Одессе.

Под огнем оказались жилые кварталы и объекты критической инфраструктуры.

В Одесском районе один из дронов попал в многоэтажный жилой дом.

В результате удара повреждены две квартиры, фасад здания, выбиты окна, а также повреждены частные автомобили, припаркованные рядом с домом.

Кроме того, зафиксированы повреждения энергетической и газовой инфраструктуры, а также одного из объектов критически важной отрасли.

По официальной информации, один человек получил ранения.

Атака на Запорожскую область

Утром 19 января прогремели взрывы в Запорожской области во время объявленной воздушной тревоги.

Глава ОВА Иван Федоров сообщал о движении вражеских ударных БпЛА в направлении Запорожья.

В частности, фиксировались дроны, направлявшиеся в Заводской и Шевченковский районы города.

По состоянию на утро информация о возможных попаданиях, разрушениях или пострадавших уточняется.

Официальные службы продолжают проверку последствий атаки.

Атака на Сумы и область

В течение ночи и утром российские войска атаковали Сумскую область, применив ударные беспилотники.

В Шосткинской общине дрон попал в объект гражданской инфраструктуры. Сейчас там продолжаются восстановительные работы и ликвидация последствий удара.

В Сумах зафиксировано как минимум несколько попаданий БпЛА. Враг бил по жилым домам и гражданскому транспорту.

В Заречном районе повреждена квартира в многоэтажке — выбиты окна и повреждены конструкции.

В Ковпаковском районе удар пришелся по объекту инфраструктуры: повреждена крыша здания и по меньшей мере шесть автомобилей.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

По Украине возрастет количество очередей отключений света

Ситуация в энергосистеме Украины остается напряженной.

Генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко сообщил о переходе на новый формат отключений.

По его словам, страна фактически начинает жить в условиях 4,5–5 очередей, что означает возможные отключения электроэнергии продолжительностью более 16 часов в сутки.

Такой режим связан не с работой энергетиков, а с последствиями массированных атак России по энергетической инфраструктуре.

В Киеве сейчас фиксируют в среднем около трех часов со светом и до десяти часов без него, однако ситуация отличается в зависимости от района и состояния внутридомовых сетей.

Всемирный экономический форум в Давосе

В понедельник, 19 января, в швейцарском Давосе стартует Всемирный экономический форум.

Мероприятие в этом году проходит под лозунгом A Spirit of Dialogue — В духе диалога.

В центре внимания — геополитическая напряженность, война в Украине, будущее трансатлантических отношений и глобальная экономическая безопасность.

Ожидается выступление президента США Дональда Трампа, который впервые посетит Давос с 2020 года.

На форуме запланировано участие более 60 глав государств и правительств, а также руководителей крупнейших компаний мира.

ЕС готовит внеочередной Европейский совет из-за ситуации вокруг Гренландии

Из-за напряженной ситуации вокруг Гренландии президент Европейского совета Антониу Кошта объявил о созыве внеочередного заседания лидеров ЕС.

Во время консультаций государства-члены подтвердили поддержку Дании и приверженность принципам международного права и территориальной целостности.

Также в ЕС обсуждают возможные экономические шаги в ответ на заявления США, в частности вопрос тарифов и торговых ограничений.

Ожидается, что тему Гренландии будут активно обсуждать и во время встреч в Давосе.

Катастрофа в Испании: десятки погибших в железнодорожной аварии

Вечером 18 января на юге Испании вблизи города Адамуз произошла масштабная железнодорожная катастрофа.

Два скоростных поезда сошли с рельсов и столкнулись на соседних путях.

По данным полиции и спасателей, погиб не менее 21 человек, около 100 пассажиров получили ранения, десятки из них находятся в тяжелом состоянии.

Среди погибших — машинист одного из поездов.

Движение по железной дороге на этом участке полностью остановлено, продолжаются спасательные работы и расследование причин трагедии.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 426-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

