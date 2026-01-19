События ночи: атаки на Одессу, Запорожье, Сумы и старт Давоса-2026
Ночью и утром 19 января Украина снова пережила воздушные атаки со стороны России.
Ударные беспилотники нанесли удары по югу и северо-востоку страны – под огнем оказались Одесская, Запорожская и Сумская области.
Параллельно обострилась ситуация в энергосистеме: из-за последствий атак и морозов украинцев предупредили о возможных отключениях света продолжительностью более 16 часов.
В то же время в мире стартует Всемирный экономический форум в Давосе, Европейский Союз готовится к внеочередному саммиту из-за ситуации вокруг Гренландии, а в Испании произошла одна из самых тяжелых железнодорожных катастроф за последние годы.
Подробнее об основных событиях ночи — в подборке от Фактов ICTV.
- Атака на Одессу
- Атака на Запорожскую область
- Атака на Сумы и область
- По Украине возрастет количество очередей отключений света
- Всемирный экономический форум в Давосе
- ЕС готовит внеочередной Европейский совет из-за ситуации вокруг Гренландии
- Катастрофа в Испании: десятки погибших в железнодорожной аварии
Атака на Одессу
Ночью российские войска осуществили очередную атаку ударными беспилотниками по Одессе.
Под огнем оказались жилые кварталы и объекты критической инфраструктуры.
В Одесском районе один из дронов попал в многоэтажный жилой дом.
В результате удара повреждены две квартиры, фасад здания, выбиты окна, а также повреждены частные автомобили, припаркованные рядом с домом.
Кроме того, зафиксированы повреждения энергетической и газовой инфраструктуры, а также одного из объектов критически важной отрасли.
По официальной информации, один человек получил ранения.
Атака на Запорожскую область
Утром 19 января прогремели взрывы в Запорожской области во время объявленной воздушной тревоги.
Глава ОВА Иван Федоров сообщал о движении вражеских ударных БпЛА в направлении Запорожья.
В частности, фиксировались дроны, направлявшиеся в Заводской и Шевченковский районы города.
По состоянию на утро информация о возможных попаданиях, разрушениях или пострадавших уточняется.
Официальные службы продолжают проверку последствий атаки.
Атака на Сумы и область
В течение ночи и утром российские войска атаковали Сумскую область, применив ударные беспилотники.
В Шосткинской общине дрон попал в объект гражданской инфраструктуры. Сейчас там продолжаются восстановительные работы и ликвидация последствий удара.
В Сумах зафиксировано как минимум несколько попаданий БпЛА. Враг бил по жилым домам и гражданскому транспорту.
В Заречном районе повреждена квартира в многоэтажке — выбиты окна и повреждены конструкции.
В Ковпаковском районе удар пришелся по объекту инфраструктуры: повреждена крыша здания и по меньшей мере шесть автомобилей.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
По Украине возрастет количество очередей отключений света
Ситуация в энергосистеме Украины остается напряженной.
Генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко сообщил о переходе на новый формат отключений.
По его словам, страна фактически начинает жить в условиях 4,5–5 очередей, что означает возможные отключения электроэнергии продолжительностью более 16 часов в сутки.
Такой режим связан не с работой энергетиков, а с последствиями массированных атак России по энергетической инфраструктуре.
В Киеве сейчас фиксируют в среднем около трех часов со светом и до десяти часов без него, однако ситуация отличается в зависимости от района и состояния внутридомовых сетей.
Всемирный экономический форум в Давосе
В понедельник, 19 января, в швейцарском Давосе стартует Всемирный экономический форум.
Мероприятие в этом году проходит под лозунгом A Spirit of Dialogue — В духе диалога.
В центре внимания — геополитическая напряженность, война в Украине, будущее трансатлантических отношений и глобальная экономическая безопасность.
Ожидается выступление президента США Дональда Трампа, который впервые посетит Давос с 2020 года.
На форуме запланировано участие более 60 глав государств и правительств, а также руководителей крупнейших компаний мира.
ЕС готовит внеочередной Европейский совет из-за ситуации вокруг Гренландии
Из-за напряженной ситуации вокруг Гренландии президент Европейского совета Антониу Кошта объявил о созыве внеочередного заседания лидеров ЕС.
Во время консультаций государства-члены подтвердили поддержку Дании и приверженность принципам международного права и территориальной целостности.
Также в ЕС обсуждают возможные экономические шаги в ответ на заявления США, в частности вопрос тарифов и торговых ограничений.
Ожидается, что тему Гренландии будут активно обсуждать и во время встреч в Давосе.
Катастрофа в Испании: десятки погибших в железнодорожной аварии
Вечером 18 января на юге Испании вблизи города Адамуз произошла масштабная железнодорожная катастрофа.
Два скоростных поезда сошли с рельсов и столкнулись на соседних путях.
По данным полиции и спасателей, погиб не менее 21 человек, около 100 пассажиров получили ранения, десятки из них находятся в тяжелом состоянии.
Среди погибших — машинист одного из поездов.
Движение по железной дороге на этом участке полностью остановлено, продолжаются спасательные работы и расследование причин трагедии.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 426-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.