Враг наращивает давление и подтягивает резервы – Сырский о боях под Покровском
- На Покровском направлении ежедневно происходит до полусотни боевых столкновений, противник пытается прорвать оборону.
- Российские войска наращивают давление, подтягивают резервы и применяют как массированные штурмы, так и небольшие пехотные группы.
- Несмотря на сложную ситуацию, украинские военные удерживают позиции и не позволяют врагу продвинуться к западным рубежам Донецкой области.
На Покровском направлении продолжается напряженное и изнурительное противостояние с интенсивными ежедневными боями. Враг пытается прорвать оборону в районе агломерации Покровск-Мирноград, наращивая давление и подтягивая резервы.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Ситуация на Покровском направлении: что известно
По словам Александра Сырского, противник пытается наращивать давление, ища возможность прорвать украинскую оборону путем массированных штурмов и скрытого продвижения небольшими пехотными группами.
– В таких условиях организация обороны требует полной информированности, гибких решений и точного расчета. Особое внимание уделили сохранению жизни личного состава и поддержанию боевых способностей подразделений, – говорится в сообщении.
Сырский отмечает, что определил приоритетные задачи для командиров органов управления и подразделений, которые держат оборону на этом направлении.
– Основной акцент – на повышении устойчивости обороны, непрерывности логистического обеспечения, эффективности огневого поражения и слаженном взаимодействии между всеми уровнями управления. Отдал необходимые распоряжения для усиления поддержки наших воинов, в частности беспилотной составляющей, – говорится в сообщении.
Главнокомандующий подчеркнул, что, несмотря на сложность обстановки, украинские военнослужащие держат строй.
Он подытожил, что именно профессионализм наших защитников, их выдержка, самоотверженность и боевая закалка не позволяют российским оккупантам реализовать намерения по прорыву к западным рубежам Донецкой области.
Ранее Александр Сырский сообщил, что РФ хочет призвать в этом году 409 тыс. человек и создать 11 новых дивизий.