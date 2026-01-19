На Покровском направлении продолжается напряженное и изнурительное противостояние с интенсивными ежедневными боями. Враг пытается прорвать оборону в районе агломерации Покровск-Мирноград, наращивая давление и подтягивая резервы.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Ситуация на Покровском направлении: что известно

По словам Александра Сырского, противник пытается наращивать давление, ища возможность прорвать украинскую оборону путем массированных штурмов и скрытого продвижения небольшими пехотными группами.

Сейчас смотрят

– В таких условиях организация обороны требует полной информированности, гибких решений и точного расчета. Особое внимание уделили сохранению жизни личного состава и поддержанию боевых способностей подразделений, – говорится в сообщении.

Сырский отмечает, что определил приоритетные задачи для командиров органов управления и подразделений, которые держат оборону на этом направлении.

– Основной акцент – на повышении устойчивости обороны, непрерывности логистического обеспечения, эффективности огневого поражения и слаженном взаимодействии между всеми уровнями управления. Отдал необходимые распоряжения для усиления поддержки наших воинов, в частности беспилотной составляющей, – говорится в сообщении.

Главнокомандующий подчеркнул, что, несмотря на сложность обстановки, украинские военнослужащие держат строй.

Он подытожил, что именно профессионализм наших защитников, их выдержка, самоотверженность и боевая закалка не позволяют российским оккупантам реализовать намерения по прорыву к западным рубежам Донецкой области.

Ранее Александр Сырский сообщил, что РФ хочет призвать в этом году 409 тыс. человек и создать 11 новых дивизий.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.