Росія намагається нарощувати свій наступальний потенціал завдяки значно більшому людському ресурсу. Проте вона має надзвичайно великі втрати особового складу. Цьогоріч у РФ хочуть сформувати щонайменше 11 нових дивізій і призвати 409 тис. осіб.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю LB.ua.

Сирський про втрати Росії у війні

За словами Сирського, загальний мобілізаційний потенціал Росі становить більш ніж 20 млн осіб. Серед них – близько 4,5 млн є підготовленим резервом, який можуть безпосередньо залучити для поповнення бойових підрозділів.

На його думку, це дає перевагу Росії у комплектуванні армії та підтриманні кількості наступальних угруповань.

Попри виконання мобілізаційних планів на понад 100% у 2025 році та залучення близько 406 тис. осіб, військам РФ не вдалося збільшити чисельність свого наступального угруповання, стверджує Сирський.

Він зазначив, що протягом майже шести місяців вона перебувала на рівні близько 711 тис. військовослужбовців.

Сирський пояснив, що головна причина – більші втрати Росії, які за цей період сягнули близько 419 тис. осіб. Попри масштабну мобілізацію, кількість загиблих і поранених перевищувала можливості нарощування сил, наголосив головнокомандувач ЗСУ.

По-перше, це зірвало плани ворога щодо проведення активних та ефективних наступальних дій. По-друге, внаслідок цього Росії довелося використовувати стратегічні резерви, сказав він.

Саме тому Росія змогла сформувати замість запланованих 14 дивізій – не більше ніж половину з них, до того ж – частково, оскільки основний ресурс спрямували на компенсацію втрат, наголосив Сирський.

Як додав головнокомандувач ЗСУ, протягом 2026 року Росія хоче продовжити нарощування сил. Згідно з планами, ворог прагне сформувати щонайменше 11 нових дивізій і реалізувати завдання, які не вдалося виконати минулого року.

З цією метою у Росії планують призвати ще близько 409 тис. осіб, резюмував Олександр Сирський.

