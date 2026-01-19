На Покровському напрямку триває напружене й виснажливе протистояння з інтенсивними щоденними боями. Ворог намагається прорвати оборону в районі агломерації Покровськ–Мирноград, нарощуючи тиск і підтягуючи резерви.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Ситуація на Покровському напрямку: що відомо

За словами Олександра Сирського, противник намагається нарощувати тиск, шукаючи можливість прорвати українську оборону шляхом масованих штурмів і через приховане просування малими піхотними групами.

Зараз дивляться

– За таких умов організація оборони вимагає повної поінформованості, гнучких рішень і точного розрахунку. Особливу увагу приділили збереженню життя особового складу та підтриманню бойових спроможностей підрозділів, – йдеться у повідомленні.

Сирський зауважує, що визначив пріоритетні завдання для командирів органів управління та підрозділів, які тримають оборону на цьому напрямку.

– Основний акцент – на підвищенні стійкості оборони, безперервності логістичного забезпечення, ефективності вогневого ураження та злагодженій взаємодії між усіма рівнями управління. Віддав необхідні розпорядження для посилення підтримки наших воїнів, зокрема безпілотною складовою, – йдеться у повідомленні.

Головнокомандувач наголосив, що попри складність обстановки, українські військовослужбовці тримають стрій.

Він підсумував, що саме професіоналізм наших захисників, їхня витримка, самовідданість та бойовий гарт не дозволяють російським окупантам реалізувати наміри щодо прориву до західних рубежів Донецької області.

Раніше Олександр Сирський повідомив, що РФ хоче призвати цього року 409 тис. осіб та створити 11 нових дивізій.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.