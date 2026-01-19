19 января в Ивано-Франковске провели мониторинг состояния воздуха, а также измерили уровень радиационного фона в области.

Каково качество воздуха в Ивано-Франковске, читайте в нашем материале.

Каков уровень загрязнения воздуха в Ивано-Франковске сегодня

О данных измерений сообщили в Ивано-Франковском областном центре контроля и профилактики заболеваний. По данным учреждения, по состоянию на утро 19 января 2026 года радиационный фон колебался в пределах 0,12–0,14 мкЗв/ч.

Эти значения не превышают естественные показатели для Прикарпатья, предельный уровень которых составляет 0,32 мкЗв/ч.

Более того, результаты исследований атмосферного воздуха в центральной части Ивано-Франковска по состоянию на 8:00 показали, что концентрации оксида углерода, оксидов азота, диоксида азота, диоксида серы, общей пыли и озона находятся в пределах допустимых норм. Таким образом, качество воздуха в городе Ивано-Франковск находится в пределах допустимых норм.

Специалисты Центра и его обособленных подразделений постоянно контролируют качество питьевой воды, подаваемой населению.

На данный момент превышений микробиологических или санитарно-химических показателей не зафиксировано, и вода соответствует требованиям Государственных санитарных норм и правил Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком (ДСанПиН 2.2.4-171-10).

В областном центре отметили, что актуальную информацию об уровне радиационного фона и состоянии качества воздуха в Ивано-Франковске можно посмотреть на их официальном сайте.

