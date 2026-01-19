19 січня в Івано-Франківську провели моніторинг стану повітря, а також виміряли рівень радіаційного фону в області.

Який рівень забруднення повітря в Івано-Франківську сьогодні

Про дані вимірів поінформували в Івано-Франківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. За даними установи, станом на ранок 19 січня 2026 року радіаційний фон коливався в межах 0,12–0,14 мкЗв/год.

Ці значення не перевищують природні показники для Прикарпаття, граничний рівень яких становить 0,32 мкЗв/год.

Ба більше, результати досліджень атмосферного повітря в центральній частині Івано-Франківська станом на 8:00 засвідчили, що концентрації оксиду вуглецю, оксидів азоту, діоксиду азоту, діоксиду сірки, загального пилу та озону перебувають у межах допустимих норм. Отже, якість повітря у місті Івано-Франківськ в межах допустимих норм.

Спеціалісти Центру та його відокремлених підрозділів постійно контролюють якість питної води, що подається населенню.

Наразі перевищень мікробіологічних або санітарно-хімічних показників не зафіксовано, і вода відповідає вимогам Державних санітарних норм і правил Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною (ДСанПіН 2.2.4-171-10).

В обласному центрі зазначили, що актуальну інформацію про рівень радіаційного фону та стан якості повітря в Івано-Франківську можна переглянути на їхньому офіційному сайті.

