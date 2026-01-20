Комендантский час в Украине — это запрет находиться на улицах и в других общественных местах в определенный период суток без специально выданных пропусков и удостоверений. Он устанавливается с целью обеспечения общественного порядка, безопасности и защиты населения во время действия военного положения.

Факты ICTV узнавали, когда в Харькове начинается комендантский час.

Со скольки начинается комендантский час в Харькове

По словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, пока комендантский час в Харькове и области остается без изменений. В то же время его могут пересмотреть в случае введения чрезвычайного положения, связанного с проблемами в сфере теплоснабжения.

Как пояснил глава ОВА, возможная корректировка ограничений позволит жителям беспрепятственно добираться до Пунктів незламності и пунктов обогрева в случае необходимости.

Синегубов также сообщил, что в регионе в настоящее время применяются аварийные отключения электроэнергии, которые обычно длятся не более 3–4 часов. В то же время не исключены и более длительные отключения до 6–8 часов. Их, по возможности, планируют проводить в дневное время, чтобы вечером после работы люди имели свет.

При этом все объекты критической инфраструктуры, в частности больницы и учебные заведения, на базе которых функционируют Пункти незламності и обогрева, не отключают от электроснабжения.

Отдельно, по словам Синегубова, в области анализируют потребление энергоресурсов учебными заведениями. В случае необходимости власти примут решение о переходе на дистанционное обучение или введении каникул.

Какие населенные пункты Харьковской области имеют большую продолжительность комендантского часа

С 21 ноября 2025 года изменилась продолжительность комендантского часа в Золочевской общине. По требованию военных жителям и транспортным средствам запрещено находиться и передвигаться по улицам и другим общественным местам с 22:30 до 05:00.

В то же время для приграничных территорий будут действовать усиленные ограничения. В частности, в населенных пунктах Лемищене, Морозова Долина, Гурьев, Видродженевское, Лютовка, Рясное, Тимофеевка, Клинова-Новоселовка, Завадское, Широкий Яр, Скорики, Ивашки, Перовское, Одноробовка, Басовое, Муравское, Стогнии, Цылюрики, Ковали, Постольное, Андреевка, Греси, Петровка, Сотницкий Казачок, Гурьев Казачок, Барановка, Константиновка, Окип, Красная Заря, Уды, Сосновка, Турово и Макарово комендантский час остается без изменений.

На этих территориях, в соответствии с распоряжением начальника Богодуховской районной военной администрации №5В от 9 августа 2024 года, ограничения действуют с 17:00 до 09:00.

Во время комендантского часа запрещается находиться на улицах и в других общественных местах без специального пропуска или удостоверения, а также передвигаться на транспортных средствах без специального пропуска.

Эти ограничения не распространяются на лиц, привлеченных к выполнению задач по поддержанию правопорядка, работников предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города, и лиц, направляющихся в укрытия во время воздушной тревоги. Напомним, что в Харькове во время воздушной тревоги станции метрополитена работают в режиме укрытия.

