Комендантська година в Україні – це заборона перебувати на вулицях та в інших громадських місцях у визначений період доби без спеціально виданих перепусток і посвідчень. Вона встановлюється з метою забезпечення громадського порядку, безпеки та захисту населення під час дії воєнного стану.

Факти ICTV дізнавалися, коли в Харкові починається комендантська година.

З котрої починається комендантська година у Харкові

За словами голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, наразі комендантська година в Харкові та області залишається без змін. Водночас її можуть переглянути у разі запровадження надзвичайного стану, пов’язаного з проблемами у сфері теплопостачання.

Як пояснив очільник ОВА, можливе коригування обмежень дозволить жителям безперешкодно діставатися до Пунктів незламності та пунктів обігріву в разі потреби.

Синєгубов також повідомив, що в регіоні нині застосовуються аварійні відключення електроенергії, які зазвичай тривають не більше 3–4 годин. Водночас не виключені й довші знеструмлення до 6–8 годин. Їх, за можливості, планують проводити у денний час, аби ввечері після роботи люди мали світло.

При цьому всі об’єкти критичної інфраструктури, зокрема лікарні та заклади освіти, на базі яких функціонують Пункти незламності й обігріву, не відключають від електропостачання.

Окремо, за словами Синєгубова, в області аналізують споживання енергоресурсів закладами освіти. У разі необхідності влада ухвалить рішення щодо переходу на дистанційне навчання або запровадження канікул.

Які населені пункти Харківської області мають більшу тривалість комендантської години

Із 21 листопада 2025 року змінилася тривалість комендантської години у Золочівській громаді. За вимогою військових жителям та транспортним засобам заборонено перебувати й пересуватися вулицями та іншими громадськими місцями з 22:30 до 05:00.

Водночас для прикордонних територій діятимуть посилені обмеження. Зокрема, у населених пунктах Леміщене, Морозова Долина, Гур’їв, Відродженівське, Лютівка, Рясне, Тимофіївка, Клинова-Новоселівка, Завадське, Широкий Яр, Скорики, Івашки, Перовське, Одноробівка, Басове, Муравське, Стогнії, Цилюрики, Ковалі, Постольне, Андріївка, Гресі, Петрівка, Сотницький Козачок, Гур’їв Козачок, Баранівка, Костянтинівка, Окіп, Червона Зоря, Уди, Соснівка, Турове та Макарове комендантська година залишається без змін.

На цих територіях, відповідно до розпорядження начальника Богодухівської районної військової адміністрації №5В від 9 серпня 2024 року, обмеження діють із 17:00 до 09:00.

Під час комендантської години забороняється перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціальної перепустки або посвідчення, а також пересуватися на транспортних засобах без спеціальної перепустки.

Ці обмеження не поширюються на осіб, які залучені до виконання завдань з підтримання правопорядку, працівників підприємств, що забезпечують життєдіяльність міста, та осіб, які прямують до укриттів під час повітряної тривоги. Нагадаємо, що в Харкові під час повітряної тривоги станції метрополітену працюють у режимі укриття.

