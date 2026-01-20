Комендантский час во Львове 2026: когда начинается и сколько длится
В марте 2022 года из-за полномасштабного вторжения РФ на территории Украины был введен комендантский час, в том числе во Львове и Львовской области.
С какого времени начинается комендантский час во Львове и сколько он длится — читайте в материале Фактов ICTV.
Комендантский час во Львове и Львовской области 2026
В 2026 году комендантский час во Львове остается без изменений — начинается в 00:00 и длится до 05:00.
Как сообщил Алексей Кулеба, во время энергетического кризиса украинцам разрешается беспрепятственно добираться до Пунктів незламності даже в период действия комендантского часа. Для этого не нужно оформлять никаких специальных пропусков.
Предусмотрены следующие правила передвижения: пешком граждане могут в любое время дойти до ближайшего Пункту незламності без ограничений. Также разрешено передвижение частным транспортом, если конечной целью являются именно такие пункты или другие объекты критической инфраструктуры.
Работа общественного транспорта и такси в ночное время будет определяться отдельными решениями местных властей и советов обороны с учетом ситуации с безопасностью в конкретном регионе.
Напоминаем, что во время комендантского часа во Львове выходить можно только во время объявления воздушной тревоги, чтобы дойти до ближайшего укрытия.
Комендантский час во Львове: кто имеет право на пропуск
Чтобы иметь право передвигаться во время действия комендантского часа, необходимо получить специальный пропуск.
Перечень лиц, имеющих право на их получение, формируется в областной и районных государственных администрациях.
В частности, получить разрешение могут:
- медики, а также коммунальщики, реагирующие на аварии;
- представители военных администраций;
- персонал критически важных объектов;
- сотрудники служб спасения и пожарной охраны;
- волонтеры, имеющие официальное согласование.