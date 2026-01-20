В марте 2022 года из-за полномасштабного вторжения РФ на территории Украины был введен комендантский час, в том числе во Львове и Львовской области.

С какого времени начинается комендантский час во Львове и сколько он длится — читайте в материале Фактов ICTV.

Комендантский час во Львове и Львовской области 2026

В 2026 году комендантский час во Львове остается без изменений — начинается в 00:00 и длится до 05:00.

Как сообщил Алексей Кулеба, во время энергетического кризиса украинцам разрешается беспрепятственно добираться до Пунктів незламності даже в период действия комендантского часа. Для этого не нужно оформлять никаких специальных пропусков.

Предусмотрены следующие правила передвижения: пешком граждане могут в любое время дойти до ближайшего Пункту незламності без ограничений. Также разрешено передвижение частным транспортом, если конечной целью являются именно такие пункты или другие объекты критической инфраструктуры.

Работа общественного транспорта и такси в ночное время будет определяться отдельными решениями местных властей и советов обороны с учетом ситуации с безопасностью в конкретном регионе.

Напоминаем, что во время комендантского часа во Львове выходить можно только во время объявления воздушной тревоги, чтобы дойти до ближайшего укрытия.

Комендантский час во Львове: кто имеет право на пропуск

Чтобы иметь право передвигаться во время действия комендантского часа, необходимо получить специальный пропуск.

Перечень лиц, имеющих право на их получение, формируется в областной и районных государственных администрациях.

В частности, получить разрешение могут:

медики, а также коммунальщики, реагирующие на аварии;

представители военных администраций;

персонал критически важных объектов;

сотрудники служб спасения и пожарной охраны;

волонтеры, имеющие официальное согласование.

