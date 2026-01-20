У березні 2022 року через повномасштабне вторгнення РФ на території України було запроваджено комендантську годину, зокрема й у Львові та Львівській області.

Комендантська година у Львові та Львівській області 2026

У 2026 році комендантська година у Львові залишається без змін — починається о 00:00 та триває до 05:00.

Як повідомив Олексій Кулеба, під час енергетичної кризи українцям дозволяється безперешкодно діставатися до Пунктів незламності навіть у період дії комендантської години. Для цього не потрібно оформлювати жодних спеціальних перепусток.

Передбачені такі правила пересування: пішки громадяни можуть у будь-який час дійти до найближчого Пункту незламності без обмежень. Також дозволено пересування приватним транспортом, якщо кінцевою метою є саме такі пункти або інші об’єкти критичної інфраструктури.

Робота громадського транспорту та таксі в нічний час визначатиметься окремими рішеннями місцевої влади та рад оборони з урахуванням безпекової ситуації в конкретному регіоні.

Нагадуємо, що, коли триває комендантська година у Львові, виходити можна лише під час оголошення повітряної тривоги, щоб дійти до найближчого укриття.

Комендантська година у Львові: хто має право на перепустки

Щоб мати право пересуватися під час комендантської години, необхідно отримати спеціальну перепустку.

Перелік осіб, які мають право на їхнє отримання, формується в обласній та районних державних адміністраціях.

Зокрема, отримати їх можуть:

медики, а також комунальники, які реагують на аварії;

представники військових адміністрацій;

персонал критично важливих об’єктів;

співробітники служб порятунку та пожежної охорони;

волонтери, які мають офіційне погодження.

