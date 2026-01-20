Комендантский час в Украине — это временная мера, направленная на обеспечение безопасности населения и поддержку оборонных усилий страны. Он позволяет ограничить движение людей и транспортных средств в ночное время.

Зачем ввели комендантский час в Запорожье

Основные причины введения комендантского часа:

Предотвращение диверсий и террористических актов. Ограничение движения людей ночью затрудняет для диверсантов и террористов проведение своих операций.

Сохранение общественного порядка. В ночное время, когда большинство людей находятся дома, риск возникновения массовых беспорядков и других правонарушений значительно снижается.

Поддержка работы Сил обороны. Комендантский час позволяет военным проводить необходимые операции без помех со стороны гражданского населения.

Сохранение энергоресурсов. Ограничение движения транспорта и работы предприятий помогает уменьшить потребление электроэнергии, особенно в условиях обстрелов энергетической инфраструктуры.

Что запрещено во время комендантского часа:

Пребывание на улице и в других общественных местах без специального разрешения.

Движение транспортных средств.

Проведение массовых мероприятий.

Другие виды деятельности, которые могут угрожать безопасности людей.

Запорожье: продолжительность комендантского часа в 2026 году

Запорожье расположено в непосредственной близости к линии фронта, что делает его одним из регионов, которые больше всего страдают от российской агрессии.

Постоянные обстрелы, угроза диверсий и других провокаций со стороны оккупантов создают значительные риски для безопасности жителей города. Именно поэтому соблюдение комендантского часа является жизненно необходимой мерой.

Продолжительность комендантского часа в Запорожье с начала войны менялась несколько раз. С 1 марта 2024 года комендантский час сократили. Он начинается в 00:00 и заканчивается в 05:00. Это касается не только Запорожья, но и общин, которые входят в состав Запорожского района. На временно оккупированных территориях ситуация не изменилась.

В Кушугумской общине Запорожского района, а также на подконтрольных Украине территориях Васильевского и Пологовского районов комендантский час действует с 21:00 до 06:00.

На других территориях Запорожского района график ограничений остается неизменным — с 00:00 до 05:00.

Такое решение принято с целью усиления безопасности местных жителей и обеспечения эффективной работы Сил обороны.

