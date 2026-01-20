Комендантська година в Україні – це тимчасовий захід, спрямований на гарантування безпеки населення та підтримку оборонних зусиль країни. Вона дає змогу обмежити рух людей та транспортних засобів у нічний час.

Факти ICTV дізнавалися, коли починається комендантська година у Запоріжжі та яка її тривалість.

Навіщо запровадили комендантську годину в Запоріжжі

Основні причини запровадження комендантської години:

Запобігання диверсіям і терористичним актам. Обмеження руху людей уночі ускладнює для диверсантів та терористів проведення своїх операцій.

Збереження громадського порядку. У нічний час, коли більшість людей перебувають вдома, ризик виникнення масових заворушень та інших правопорушень значно знижується.

Підтримка роботи Сил оборони. Комендантська година дає змогу військовим проводити необхідні операції без перешкод із боку цивільного населення.

Збереження енергоресурсів. Обмеження руху транспорту та роботи підприємств допомагає зменшити споживання електроенергії, особливо в умовах обстрілів енергетичної інфраструктури.

Що заборонено під час комендантської години:

Перебування на вулиці та в інших громадських місцях без спеціального дозволу.

Рух транспортних засобів.

Проведення масових заходів.

Інші види діяльності, які можуть загрожувати безпеці людей.

Запоріжжя: тривалість комендантської години у 2026 році

Запоріжжя розташоване в безпосередній близькості до лінії фронту, що робить його одним із регіонів, які найбільше потерпають від російської агресії.

Постійні обстріли, загроза диверсій та інших провокацій з боку окупантів створюють значні ризики для безпеки жителів міста. Саме тому дотримання комендантської години є життєво необхідним заходом.

Тривалість комендантської години у Запоріжжі від початку війни змінювалася декілька разів. З 1 березня 2024 року комендантську годину скоротили. Вона починається о 00:00 та закінчується о 05:00.

У Кушугумській громаді Запорізького району, а також на підконтрольних Україні територіях Василівського і Пологівського районів комендантська година діє з 21:00 до 06:00.

На інших територіях Запорізького району графік обмежень залишається незмінним – з 00:00 до 05:00.

Таке рішення ухвалили з метою посилення безпеки місцевих жителів та забезпечення ефективної роботи Сил оборони.

