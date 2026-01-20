Комендантська година у Запоріжжі: коли починається та скільки триває
Комендантська година в Україні – це тимчасовий захід, спрямований на гарантування безпеки населення та підтримку оборонних зусиль країни. Вона дає змогу обмежити рух людей та транспортних засобів у нічний час.
Факти ICTV дізнавалися, коли починається комендантська година у Запоріжжі та яка її тривалість.
Навіщо запровадили комендантську годину в Запоріжжі
Основні причини запровадження комендантської години:
- Запобігання диверсіям і терористичним актам. Обмеження руху людей уночі ускладнює для диверсантів та терористів проведення своїх операцій.
- Збереження громадського порядку. У нічний час, коли більшість людей перебувають вдома, ризик виникнення масових заворушень та інших правопорушень значно знижується.
- Підтримка роботи Сил оборони. Комендантська година дає змогу військовим проводити необхідні операції без перешкод із боку цивільного населення.
- Збереження енергоресурсів. Обмеження руху транспорту та роботи підприємств допомагає зменшити споживання електроенергії, особливо в умовах обстрілів енергетичної інфраструктури.
Що заборонено під час комендантської години:
- Перебування на вулиці та в інших громадських місцях без спеціального дозволу.
- Рух транспортних засобів.
- Проведення масових заходів.
- Інші види діяльності, які можуть загрожувати безпеці людей.
Запоріжжя: тривалість комендантської години у 2026 році
Запоріжжя розташоване в безпосередній близькості до лінії фронту, що робить його одним із регіонів, які найбільше потерпають від російської агресії.
Постійні обстріли, загроза диверсій та інших провокацій з боку окупантів створюють значні ризики для безпеки жителів міста. Саме тому дотримання комендантської години є життєво необхідним заходом.
Тривалість комендантської години у Запоріжжі від початку війни змінювалася декілька разів. З 1 березня 2024 року комендантську годину скоротили. Вона починається о 00:00 та закінчується о 05:00.
У Кушугумській громаді Запорізького району, а також на підконтрольних Україні територіях Василівського і Пологівського районів комендантська година діє з 21:00 до 06:00.
На інших територіях Запорізького району графік обмежень залишається незмінним – з 00:00 до 05:00.
Таке рішення ухвалили з метою посилення безпеки місцевих жителів та забезпечення ефективної роботи Сил оборони.