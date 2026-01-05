С января 2026 года в политике развития украинских производителей Сделано в Украине вступили в силу изменения по пяти направлениям.

Об этом сообщил заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

Изменения в программах Сделано в Украине с 2026 года: что известно

Дмитрий Кисилевский уточнил, что с января 2026 года уровень локализации, который требуется при публичных закупках техники, оборудования и продукции легпрома, с этого года возрастает с 25 до 30%.

По его словам, речь идет о плановом повышении, предусмотренном законодательством еще в 2022 году.

Кроме того, с 1 января 2026 года в Украине начинает действовать механизм страхования имущества от военных рисков, который администрирует Экспортно-кредитное агентство (ЭКА).

Он будет работать в двух форматах: прямая компенсация убытков предприятий из-за вражеских обстрелов в прифронтовых районах 10 областей и компенсация страховых премий по всей стране.

Также с 1 января 2026 года правительство ввело нулевую квоту на вывоз из Украины лома черных и цветных металлов, а также промышленной древесины и дров. Это продолжение реализации важного принципа политики Сделано в Украине: сырье должно перерабатываться на внутреннем рынке, а не бесконтрольно вывозиться из Украины.

Еще одним нововведением политики Сделано в Украине с 1 января 2026 года стало увеличение гранта на создание или развитие собственного дела с 250 тыс. грн до 350 тыс. грн. Это программа для микро- и малого бизнеса.

Так, предприниматели, которые уже успешно реализовали предыдущий грант (выполнили все условия и уплатили налоги), теперь имеют право подать заявку на дополнительный микрогрант для расширения бизнеса.

Категорию получателей ветеранских грантов, между тем, расширили до 1 млн грн. Теперь их также могут получать родители и совершеннолетние дети ветеранов.

С 1 января впервые за много лет правительство возрождает финансирование национальных стендов на международных выставках. Украинские производители смогут воспользоваться государственной поддержкой, чтобы представить свою продукцию иностранным покупателям.

– Все ключевые программы развития украинских производителей, действовавшие в прошлом году, сохранены на 2026 год. В дополнение к перечисленным это также частичная компенсация стоимости украинской техники и оборудования, индустриальные парки, поддержка проектов со значительными инвестициями, єОселя, Школьный автобус и другие. Их финансирование продолжится в полном объеме, – отметил Кисилевский.

Напомним, политика Сделано в Украине объединяет программы, сфокусированные на стимулировании производства, промышленных инвестиций и несырьевого экспорта.

Фото: Дмитрий Кисилевский