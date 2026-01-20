Українські виробники ліфтів у 2025 році збільшили обсяги виробництва на 25%. Головним фактором впливу на темпи відновлення галузі стала політика Зроблено в Україні.

Зокрема, долучення галузі до локалізації в публічних закупівлях з серпня 2025 року, а також участь протягом року у програмі компенсації 15% вартості української техніки.

Про це повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Виробництво ліфтів в Україні

Частка українських виробників на внутрішньому ринку у 2025 році зросла з 30% до 40%. Обсяг українського виробництва у 2025 році – 990 ліфтів. Ці дані Дмитро Кисилевський наводить, посилаючись на дані Асоціації ліфтовиків України та окремих виробників.

Рівень локалізації, який у 2025 році вимагався при публічних закупівлях української техніки, становив 25%. З 2026 року цей показник зріс до 30%.

Участь у програмі компенсації 15% вартості української техніки вимагає рівня локалізації не менше 40%. Усі провідні українські виробники ліфтів відповідають цим вимогам. Зокрема, ліфти заводу Карат Ліфткомплект мають локалізацію 70%, заводу Євроформат – 60%, Укрліфтсервіс – 55%.

– Позитивна динаміка обсягів виробництва ліфтів – ще один аргумент на користь ефективності політики розвитку українських виробників Зроблено в Україні. Імпортери все ще займають більше половини українського ринку ліфтів, тому потенціал для зростання у 2026 році значний. Для замовників купівля українського ліфта означає якість, наявність сервісу і запчастин – на відміну від імпортної аналогічної техніки, – відзначив Дмитро Кисилевський.

За даними Асоціації ліфтовиків України, сумарна потужність українських підприємств дозволяє виробляти близько 5 000 ліфтів на рік.

Фото: Дмитро Кисилевський

