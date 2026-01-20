По состоянию на вечер вторника, 20 января, водоснабжение в Киеве восстановлено, однако без тепла остаются около 4 тыс. домов.

Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль по итогам заседания Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Киеве и Киевской области.

Шмыгаль о ситуации в Киеве после атаки РФ

— В Киеве восстановили водоснабжение. Система набирает необходимые параметры, однако еще есть районы со сниженным давлением. Из-за обстрела были обесточены объекты водопроводной инфраструктуры, — написал Шмыгаль.

Ситуация с энергоснабжением остается сложной. По словам министра энергетики, работу объектов критической инфраструктуры будут пересматривать.

Он поручил провести дополнительный анализ и перевести на генераторы все объекты, где это возможно, чтобы высвободить электроэнергию для населения.

— Киев уже получил 49 генераторов из 55 запланированных, которые были выделены из резервного хаба Минэнерго. Остальные ожидаем в кратчайшие сроки, — отметил Шмыгаль.

Министр также сообщил, что после ночной атаки в столице 4 тыс. домов остаются без теплоснабжения. Работы по его восстановлению продолжаются.

— У нас есть четкий план. Прошли по нему подробно. Пусковые операции будут продолжаться всю ночь. Планируем сегодня поздно вечером начать прогрев котлов, чтобы уже утром начать возвращать тепло в дома киевлян, — написал министр.

По информации Минразвития, к ремонтным работам в Киеве уже привлечены 68 бригад. Из них 43 бригады представляют «Укрзализныцю», еще 25 прибыли из других областей.

