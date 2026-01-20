Станом на вечір вівторка, 20 січня, водопостачання в Києві відновлено, однак без тепла залишаються близько 4 тис. будинків.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль за підсумками засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Києві та Київській області.

Шмигаль про ситуацію в Києві після атаки РФ

– У Києві відновили водопостачання. Система набирає необхідні параметри, проте ще є райони зі зниженим тиском. Через обстріл були знеструмлені об’єкти водопровідної інфраструктури, – написав Шмигаль.

Ситуація з енергопостачанням залишається складною. За словами міністра енергетики, роботу об’єктів критичної інфраструктури переглядатимуть.

Він доручив провести додатковий аналіз і перевести на генератори всі об’єкти, де це можливо, щоб вивільнити електроенергію для населення.

– Київ вже отримав 49 генераторів із 55 запланованих, які були виділені з резервного хабу Міненерго. Решту очікуємо в найкоротші терміни, – зазначив Шмигаль.

Міністр також повідомив, що після нічної атаки у столиці 4 тис. будинків залишаються без теплопостачання. Роботи з його відновлення тривають.

– Маємо чіткий план. Пройшлись по ньому детально. Пускові операції триватимуть усю ніч. Плануємо сьогодні пізно ввечері почати прогрів котлів, щоб уже вранці почати повертати тепло в оселі киян, – написав міністр.

За інформацією Мінрозвитку, до ремонтних робіт у Києві вже залучено 68 бригад. Із них 43 бригади представляють “Укрзалізницю”, ще 25 прибули з інших областей.

