Принудить РФ к миру силой поможет ликвидация 50 тыс. российских оккупантов в месяц.

Федоров о стратегической цели Украины по уничтожению оккупантов

Министр обороны Михаил Федоров во время общения с журналистами назвал ключевые этапы принуждения РФ к миру.

— Президент поставил четкую задачу: построить систему, способную остановить врага в небе, продвижение на земле, усилить асимметричные и киберудары по врагу и его экономике.

Сделать цену войны для России такой, которую она не сможет потянуть. Тем самым принудить к миру силой. Дипломаты занимаются собственным треком, но параллельно мы должны делать свое, – сказал Федоров во время встречи с журналистами.

Он отметил, что есть ключевые этапы, которые приведут к этому. Первый – перестройка менеджмента в структуре ведомства.

— Мы хотим изменить парадигму, что Минобороны – это только закупки и обеспечение. Это работа гражданского надзора и координации. Нам нужен правильный диалог, правильная синхронизация. Нужно ставить правильные задачи. Система, у которой их нет, начинает болеть. Поэтому менеджмент – это первая задача, — заявил глава ведомства.

Министр подчеркнул, что менеджмент должен строиться вокруг тех, кто способен добиваться определенных целей.

– Если люди не демонстрируют результатов, подлежащих измерению, они не могут оставаться в системе, – отметил Федоров.

Как отметил глава Минобороны, второй стратегической целью является ликвидация 50 тысяч российских оккупантов в месяц. Он сообщил, что в прошлом месяце украинские военные убили 35 тысяч, и все эти потери верифицированы на видео.

– Если достигнем показателя в 50 тысяч – увидим, что будет с врагом. Они воспринимают людей как ресурс, проблемы с которым уже очевидны, – заявил Федоров.

