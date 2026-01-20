Страгічною ціллю України, щоб примусити РФ до миру силою, є ліквідація 50 тис. російських окупантів на місяць.

Федоров про стратегічну ціль України щодо знищення окупантів

Міністр оборони Михайло Федоров під час спілкування з журналістами назвав ключові етапи примушення РФ до миру.

– Президент поставив чітке завдання: побудувати систему, яка здатна зупинити ворога в небі, просування на землі, посилити асиметричні й кіберудари по ворогу та його економіці.

Зробити ціну війни для Росії такою, яку вона не зможе потягнути. Тим самим примусити до миру силою. Дипломати займаються власним треком, але паралельно ми повинні робити своє, – сказав Федоров під час зустрічі з журналістами.

Він зазначив, що є ключові етапи, які приведуть до цього. Перший — перебудова менеджменту в структурі відомства.

– Ми хочемо змінити парадигму, що Міноборони — це лише закупівлі та забезпечення. Це робота цивільного нагляду й координації. Нам потрібен правильний діалог, правильна синхронізація. Потрібно ставити правильні завдання. Система, у якої їх немає, починає хворіти. Тому менеджмент — це перше завдання, – заявив очільник відомства.

Міністр наголосив, що менеджмент повинен будуватися навколо тих, хто здатен досягати визначених цілей.

– Якщо люди не демонструють результатів, які підлягають вимірюванню, вони не можуть залишатися в системі, – зазначив Федоров.

Як зазначив очільник Міноборони, другою стратегічною ціллю є знищення 50 тисяч російських окупантів на місяць. Він повідомив, що минулого місяця українські військові вбили 35 тисяч, і усі ці втрати верифіковані на відео.

– Якщо досягнемо показника в 50 тисяч — побачимо, що буде з ворогом. Вони сприймають людей як ресурс, проблеми з яким уже очевидні, – заявив Федоров.

