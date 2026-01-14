В 2025 году Россия потеряла около 415 тысяч военных убитыми и ранеными, свидетельствуют данные британской разведки.

Потери армии РФ в 2025 году

Цифры, обнародованные Минобороны Великобритании, свидетельствуют о резком росте человеческих потерь на фоне активных наступлений российской армии в конце 2025 года.

В отчете британской разведки отмечается, что в 2025 году РФ потеряла около 415 тыс. военных убитыми и ранеными. Это второй худший показатель за все время полномасштабной войны, уступают только цифры в 2024 году, когда потери достигли 430 тысяч человек.

Отмечается, что в 2025 году Кремль продолжил тактику изнурительных пехотных атак с минимальным сохранением личного состава, что привело к новому резкому росту числа погибших и раненых.

В целом с февраля 2022 года общие потери России оцениваются примерно в 1 млн 213 тыс. человек — это погибшие и раненые.

Отдельно британские аналитики обращают внимание на динамику в конце года.

В декабре 2025 года среднесуточные потери российской армии выросли до 1130 военных, что больше, чем в ноябре (1030 человек). Это стало четвертым месяцем подряд с ростом данного показателя.

В отчете пишут, что период с августа по декабрь 2025 года демонстрировал самые низкие среднесуточные потери с апреля 2024 года, однако в конце года тенденция резко изменилась.

– Уровень потерь россиян вновь вырос из-за активного продвижения вдоль линии фронта, – отмечают аналитики британской разведки.

Британские разведчики прогнозируют, что потери России в январе 2026 года могут возрасти.

— Мы ожидаем дальнейшее увеличение потерь в январе 2026 года из-за продолжения пехотных атак по нескольким направлениям, — говорится в отчете.

Аналитики отмечают, что уровень потерь оказывает непосредственное влияние на способность России поддерживать темпы наступления и изменяет ее тактические решения на фронте.