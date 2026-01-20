Если российские войска смогут применять по 1 тыс. ударных беспилотников Shahed в день, то у Украины должно быть минимум по два дрона-перехватчика на каждый из них.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами 20 января.

Зеленский об использовании дронов

Сейчас российские войска применяют в среднем по 350 ударных дронов, но Украина должна предусмотреть худший возможный сценарий, пояснил президент.

— Что касается 1 000 дронов в день – это то, чего хочет враг. Враг хотел этого еще в прошлом году. Но они не достигли такого результата. Достигли где-то в среднем по количеству – 250 в сутки. Хотят сейчас до 1 000, посмотрим. Пока что в среднем их возможности – где-то 350, – сказал он.

Как отметил Зеленский, если россияне могут применять, например, 1 тыс. ударных дронов Shahed, то на каждый из них должно быть как минимум два беспилотника-перехватчика.

Президент рассказал, что Украина уже производит около 1 тыс. перехватчиков в сутки, но этого недостаточно.

– Потому что количество наших перехватчиков и операторов уже обогнали. Поэтому сейчас мы должны догнать это количество групп-перехватчиков. Эту задачу получил Сырский и новый глава Министерства обороны Федоров, – пояснил он.

Зеленский отметил, что Коалиция желающих будет работать для предоставления гарантий безопасности Украине только после окончания войны или прекращения огня, поэтому, пока летают Shahed и война не закончилась, Украина не сможет рассчитывать на ее помощь.

