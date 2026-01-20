Якщо російські війська зможуть застосовувати по 1 тис. ударних безпілотників Shahed на день, то в України повинно бути мінімум по два дрони-перехоплювачі на кожен з них.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами 20 січня.

Зеленський про використання дронів

Зараз російські війська застосовують у середньому по 350 ударних дронів, але Україна має передбачити найгірший можливий сценарій, пояснив президент.

– Що стосується 1 000 дронів на день – те, чого хоче ворог. Ворог хотів це ще минулого року. Не досягли вони такого результату. Досягли десь в середньому за кількістю – 250 на добу. Хочуть зараз до 1 000, подивимося. Поки що в середньому їхні можливості — десь 350, — сказав він.

Як зазначив Зеленський, якщо росіяни можуть застосовувати, наприклад, 1 тис. ударних дронів Shahed, тоді на кожен з них має бути щонайменше два безпілотники-перехоплювачі.

Президент розповів, що Україна вже виробляє близько 1 тис. перехоплювачів на добу, але цього недостатньо.

– Тому що кількість наших перехоплювачів й операторів вже обігнали. Тому зараз ми повинні наздогнати цю кількість груп-перехоплювачів. Це завдання отримав Сирський і новий очільник Міністерства оборони Федоров, – пояснив він.

Зеленський зазначив, що Коаліція охочих працюватиме для надання гарантій безпеки Україні тільки після закінчення війни чи припинення вогню, тому, поки летять Shahed і війна не закінчилася, Україна не зможе розраховувати на її допомогу.

