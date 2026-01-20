Украинская сторона провела встречу с советниками по национальной безопасности Франции, Германии и Великобритании в Давосе.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Встреча Украины с советниками по нацбезопасности в Давосе

По словам секретаря СНБО, вместе с ним в Давосе работают руководитель Офиса президента Кирилл Буданов и глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Украины Давид Арахамия.

Как отметил Умеров, утром они вместе с Давидом Арахамией провели встречу с советниками по национальной безопасности Франции, Германии и Великобритании.

Как объяснил секретарь СНБО, они синхронизировали подходы к гарантиям безопасности и дальнейшей дипломатической работе.

Он добавил, что впереди запланированы следующие встречи с партнерами по гарантиям безопасности, экономическому развитию и восстановлению Украины.

19 января стало известно, что на этой неделе специальный представитель российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев отправится в швейцарский Давос, где состоятся встречи с членами американской делегации на полях Всемирного экономического форума.

