Суд признал экс-президента Украины Виктора Януковича виновным в завладении земельным участком лесного фонда на территории Сухолуцкого сельсовета Киевской области.

Суд признал Януковича виновным в завладении землей на Киевщине

Как сообщила САП, не называя фамилию экс-президента, лицо завладело земельным участком лесного фонда площадью 17,5 га и ориентировочной стоимостью более 22 млн грн.

Но из фотографий, обнародованных САП, и описания дела понятно, что речь идет о Викторе Януковиче.

Отмечается, что бывшему президенту назначено наказание в виде 15 лет тюрьмы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, должности в органах, учреждениях и организациях, связанных с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, или выполнять такие функции по специальному полномочию сроком на три года.

Также суд постановил конфисковать все принадлежащее ему имущество.

Сообщник бывшего президента признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины. Вместе с тем суд освободил лицо от отбывания наказания на основании истечения сроков привлечения к ответственности.

Приговор суда вступает в законную силу через 30 дней со дня его оглашения, если он не будет обжалован в апелляционном порядке.

Напомним, что в 2007 году бывший президент (на момент совершения преступления – премьер-министр) с целью завладения государственным имуществом, а именно земельным участком лесного фонда Днепровско-Тетеровского лесоохотничьего хозяйства на территории Сухолуцкого сельского совета Вышгородского района Киевской области, инициировал принятие ряда решений, которые привели к выбытию из государственной собственности вышеуказанной земли.

Для реализации преступной схемы сообщники экс-президента привлекали своих приближенных лиц, которые обращались в Киевскую облгосадминистрацию с заявлениями о выделении им земельных участков площадью до 1 га, а впоследствии — об изменении их целевого назначения, что позволяло беспрепятственно передать землю фирме, подконтрольной бывшему главе государства.

Впоследствии, в 2009-2011 годах, на этом участке был построен гостинично-ресторанный комплекс, который использовался экс-президентом для личных нужд.

Расследование этих фактов начато в 2014 году. До ноября 2019 дело расследовал Департамент спецрасследований ГПУ. Затем дело передали в САП и НАБУ.

Учитывая, что все обвиняемые находятся в розыске, в отношении них осуществлялось специальное судебное производство (in absentia).

