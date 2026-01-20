Суд визнав експрезидента України Віктора Януковича винуватим у заволодінні земельною ділянкою лісового фонду на території Сухолуцької сільради на Київщині.

Суд визнав Януковича винним у заволодінні землі на Київщині

Як повідомила САП, не називаючи прізвище експрезидента, особа заволоділа земельною ділянкою лісового фонду площею 17,5 га та орієнтовною вартістю понад 22 млн грн.

Одна з фотографії, оприлюдненої САП, та опису справи зрозуміло, що йдеться про Віктора Януковича.

Зазначається, що колишньому президенту призначено покарання у вигляді 15 років в’язниці з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, посади в органах, установах і організаціях, повʼязаних з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконувати такі функції за спеціальним повноваженням строком на три роки.

Також суд постановив конфіскувати все майно, що належить йому у праві власності.

Спільника колишнього президента визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України. Разом із тим суд звільнив особу від відбування покарання на підставі закінчення строків притягнення до відповідальності.

Вирок суду набирає законної сили через 30 днів з дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

Нагадаємо, що у 2007 році колишній президент (на момент вчинення злочину – прем’єр-міністр) з метою заволодіння державним майном, а саме земельною ділянкою лісового фонду Дніпровсько-Тетерівського лісомисливського господарства на території Сухолуцької сільської ради Вишгородського району Київської області, ініціював ухвалення низки рішень, що призвели до вибуття із державної власності вищевказаної землі.

Для реалізації злочинної схеми спільники експрезидента залучали своїх наближених осіб, які звертались до Київської облдержадміністрації із заявами про виділення їм земельних ділянок площею до 1 га, а згодом – про зміну їх цільового призначення, що в подальшому дозволяло безперешкодно передати землю фірмі, підконтрольній колишньому голові держави.

Згодом, у 2009-2011 роках, на цій ділянці було збудовано готельно-ресторанний комплекс, який використовувався експрезидентом для особистих потреб.

Розслідування цих фактів розпочато у 2014 році. До листопада 2019 року справу розслідував Департамент спецрозслідувань ГПУ. Потім справу передали до САП та НАБУ.

Зважаючи на те, що всі обвинувачені перебувають у розшуку, щодо них здійснювалось спеціальне судове провадження (in absentia).

