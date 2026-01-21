Сегодня, 21 января, в Украинском доме в Давосе впервые в его истории стартовал GovTech день.

Панель открыл эксминистр цифровой трансформации, действующий Министр обороны Украины Михаил Федоров

Выступление Федорова в Давосе

Федоров заявил, что Украина поставила перед собой цель – к 2030 году войти в тройку мировых лидеров по уровню развития и внедрению искусственного интеллекта в государственном секторе.

В речи Украины как модель агентного государства он отметил, что цифровая трансформация стала одной из самых успешных реформ в Украине, а использование искусственного интеллекта – следующим стратегическим шагом развития государства.

По его словам, Украина уже создала AI Center of Excellence, занимающийся разработкой и внедрением решений на базе ИИ в разных сферах общественной жизни.

Федоров напомнил, что Министерство цифровой трансформации за шесть лет прошло путь от министерства-стартапа к полноценному институции с сотнями проектов, а Украина вошла в пятерку стран мира по развитию цифровых государственных услуг.

– Мы создали цифровое государство и завершили трансформацию, на которую многие страны нуждаются в десятилетиях. За это время Украина поднялась на пятое место в мире из 102 стран по развитию цифровых государственных услуг. Мы стали первой страной в мире, введшей цифровые паспорта, – сказал Федоров.

Ключевым элементом цифрового государства стало применение Действие, которым пользуются более 23 миллионов украинцев.

– Приложение предлагает 33 цифровых документа и более 65 услуг, а также более 150 дополнительных услуг, доступных через портал Действие. Государственные услуги стали простыми, удобными и скорыми. А документы всегда с вами, прямо на вашем смартфоне, – добавил он.

Он также отметил, что Украина первой в мире ввела цифровые паспорта, а в 2024 году онлайн-браки были признаны журналом Time одним из лучших изобретений года.

Недавно государство запустило первого в мире национального агента искусственного интеллекта для предоставления госуслуг.

По словам Федорова, искусственный интеллект уже трансформирует здравоохранение, образование, бизнес и оборону, а задача государства – сделать так, чтобы эти технологии работали в интересах каждого гражданина и усиливали институциональную состоятельность страны.

В ходе мероприятия также выступил Делегат Федерального совета Швейцарии по Украине Жак Жербер, который подтвердил долгосрочную поддержку Украины в сфере цифрового управления.

– Именно поэтому Швейцария выделила 1,6 миллиарда евро на первый этап поддержки до 2028 года. Программа помощи Украине на 2025-2028 годы обеспечивает стратегическую основу для этого первого этапа. Она опирается на давнее присутствие Швейцарии в Украине и объединяет гуманитарную помощь, сотрудничество в области развития и развития мира со стратегической реконструкцией, – сказал Жербер.

Он подчеркнул, что Швейцария рассматривает цифровую трансформацию Украины как ключевой элемент устойчивости государственных услуг, прозрачности и доверия к институциям.

Жербер напомнил, что Швейцария поддерживает цифровизацию в Украине с 2015 года через программу EGAP, а общий объем поддержки в сфере цифрового управления уже составил около 110 миллионов евро.

По его словам, украинские решения в сфере GovTech стали ориентиром на международном уровне, а опыт Украины ценен и для самой Швейцарии.

В Давосе стороны подтвердили готовность углублять сотрудничество и обмениваться практическим опытом в области цифрового управления как во время войны, так и в процессе послевоенного восстановления.

