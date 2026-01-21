Сьогодні, 21 січня, в Українському домі в Давосі вперше у його історії стартував GovTech-день.

Панель відкрив ексміністр цифрової трансформації, чинний міністр оборони України Михайло Федоров

Виступ Федорова у Давосі

Федоров заявив, що Україна поставила перед собою мету – до 2030 року увійти до трійки світових лідерів за рівнем розвитку та впровадження штучного інтелекту в державному секторі.

У промові Україна як модель агентної держави він наголосив, що цифрова трансформація стала однією з найуспішніших реформ в Україні, а використання штучного інтелекту – наступним стратегічним кроком розвитку держави.

За його словами, Україна вже створила AI Center of Excellence, який займається розробкою та впровадженням рішень на базі ШІ в різних сферах суспільного життя.

Федоров нагадав, що Міністерство цифрової трансформації за шість років пройшло шлях від міністерства-стартапу до повноцінної інституції з сотнями проєктів, а Україна увійшла до п’ятірки країн світу за розвитком цифрових державних послуг.

– Ми створили цифрову державу та завершили трансформацію, на яку багатьом країнам потрібні десятиліття. За цей час Україна піднялася на п’яте місце у світі зі 102 країн за розвитком цифрових державних послуг. Ми стали першою країною у світі, яка запровадила цифрові паспорти, – сказав Федоров.

Ключовим елементом цифрової держави став застосунок Дія, яким користуються понад 23 мільйони українців.

– Застосунок пропонує 33 цифрових документи та понад 65 послуг, а також понад 150 додаткових послуг, доступних через портал Дія. Державні послуги стали простими, зручними та швидкими. А документи завжди з вами, прямо на вашому смартфоні, – додав він.

Він також відзначив, що Україна першою у світі запровадила цифрові паспорти, а у 2024 році онлайн-шлюби були визнані журналом Time одним із найкращих винаходів року.

Нещодавно держава запустила першого у світі національного агента штучного інтелекту для надання держпослуг.

За словами Федорова, штучний інтелект уже трансформує охорону здоров’я, освіту, бізнес і оборону, а завдання держави – зробити так, щоб ці технології працювали на користь кожного громадянина та посилювали інституційну спроможність країни.

Під час заходу також виступив делегат Федеральної ради Швейцарії з питань України Жак Жербер, який підтвердив довгострокову підтримку України у сфері цифрового врядування.

– Саме тому Швейцарія виділила 1,6 мільярда євро на перший етап підтримки до 2028 року. Програма допомоги Україні на 2025–2028 роки забезпечує стратегічну основу для цього першого етапу. Вона спирається на давню присутність Швейцарії в Україні та поєднує гуманітарну допомогу, співпрацю в галузі розвитку та розбудову миру зі стратегічною реконструкцією, – сказав Жербер.

Він наголосив, що Швейцарія розглядає цифрову трансформацію України як ключовий елемент стійкості державних послуг, прозорості та довіри до інституцій.

Жербер нагадав, що Швейцарія підтримує цифровізацію в Україні з 2015 року через програму EGAP, а загальний обсяг підтримки у сфері цифрового врядування вже сягнув близько 110 мільйонів євро.

За його словами, українські рішення у сфері GovTech стали орієнтиром на міжнародному рівні, а досвід України є цінним і для самої Швейцарії.

У Давосі сторони підтвердили готовність поглиблювати співпрацю та обмінюватися практичним досвідом у сфері цифрового управління як під час війни, так і в процесі післявоєнної відбудови.

