У найближчі дні маємо перейти від екстрених до жорстких, але прогнозованих графіків відключень – Шмигаль
- Ситуація в енергосистемі залишається вкрай напруженою.
- У межах Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Києві та області були поставлені завдання у найближчі дні вийти на прогнозовані графіки відключень світла.
- За словами Дениса Шмигаля, наразі вдалось частково стабілізували роботу теплогенерації, без опалення залишається 3261 будинок.
Наразі енергетики розробили низку технічних рішень, які дозволять перейти від екстрених до жорстких, але прогнозованих графіків.
Ситуація в енергосистемі: прогноз для Києва та області
Перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль повідомив, що робота у межах Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Києві та області продовжується.
– Ситуація в енергосистемі залишається вкрай напруженою. У Києві продовжують діяти екстрені відключення. Проте енергетики розробили низку технічних рішень, які дозволять перейти від екстрених до жорстких, але прогнозованих графіків, – повідомив він у Telegram.
Шмигаль зазначив, що поставлені завдання вийти на цей режим у найближчі дні.
За його словами, протягом дня над відновленням світла та тепла працювало 160 бригад.
– У нічний час на місцях будуть задіяні 52 бригади. Маємо бути готові до будь-яких сценаріїв, – додав Шмигаль.
Крім того, міністр енергетики повідомив, що вдалось частково стабілізували роботу теплогенерації. Наразі без опалення залишається 3261 будинок.
– Чітке завдання: протягом завтрашнього дня подати тепло в якомога більшу кількість помешкань. Комунальні служби роблять для цього все можливе. На критичних точках міста задіяні 124 генератора різної потужності. Також у місті розгорнуто 91 пункт допомоги ДСНС на 68 локаціях, – зауважив Шмигаль.
Роботи з відновлення теплогенерації тривають.