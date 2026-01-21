Наразі енергетики розробили низку технічних рішень, які дозволять перейти від екстрених до жорстких, але прогнозованих графіків.

Ситуація в енергосистемі: прогноз для Києва та області

Перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль повідомив, що робота у межах Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Києві та області продовжується.

– Ситуація в енергосистемі залишається вкрай напруженою. У Києві продовжують діяти екстрені відключення. Проте енергетики розробили низку технічних рішень, які дозволять перейти від екстрених до жорстких, але прогнозованих графіків, – повідомив він у Telegram.

Шмигаль зазначив, що поставлені завдання вийти на цей режим у найближчі дні.

За його словами, протягом дня над відновленням світла та тепла працювало 160 бригад.

– У нічний час на місцях будуть задіяні 52 бригади. Маємо бути готові до будь-яких сценаріїв, – додав Шмигаль.

Крім того, міністр енергетики повідомив, що вдалось частково стабілізували роботу теплогенерації. Наразі без опалення залишається 3261 будинок.

– Чітке завдання: протягом завтрашнього дня подати тепло в якомога більшу кількість помешкань. Комунальні служби роблять для цього все можливе. На критичних точках міста задіяні 124 генератора різної потужності. Також у місті розгорнуто 91 пункт допомоги ДСНС на 68 локаціях, – зауважив Шмигаль.

Роботи з відновлення теплогенерації тривають.

