В Киеве ситуация остается очень сложной, продолжаются экстренные отключения.

Ситуация со светом в Киеве и Днепре

Как сообщил в Facebook генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко, в Киеве из-за сложной ситуации со светом графики отключения не действуют.

Он отметил, что в Днепровском и Деснянском районах чуть более 40 тыс. клиентов остаются без подключения после последнего обстрела.

В Днепре применяются до 4,5 очередей одновременно, а промежутки отключений в графике могут превышать 7 часов.

— Из-за повреждений и большой нагрузки на сети, энергетики просто не могут давать больше света. Держимся. Мы уже прошли больше половины зимы. По прогнозам, морозы будут постепенно спадать, и это должно облегчить ситуацию. Энергетики делают все возможное, чтобы вернуться к стабильности, – отметил он.

К слову, ранее президент Владимир Зеленский проинформировал, что по состоянию на сегодняшнее утро около 4 тыс. домов в Киеве остаются без тепла, а почти 60% столицы без электричества.

В то же время ДТЭК вечером 21 января сообщал, что ситуация с электричеством в Киеве, несмотря на улучшение, остается сложной. Также в компании проинформировали, что в столице возобновили электроснабжение для всех объектов критической инфраструктуры города.

