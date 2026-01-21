За прошедшие сутки Силы обороны на фронте ликвидировали не менее 1170 российских военных.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага в войне на 21 января 2026 года

личного состава – около 1 229 740 (+1 170) человек.

танков – 11 587 (+8) ед.

боевых бронированных машин – 23 938 (+10) ед.

артиллерийских систем – 36 463 (+70) ед.

РСЗО – 1 621 (+3) ед.

средства ПВО – 1 279 ед.

самолетов – 434 ед.

вертолетов – 347 ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 112 159 (+1 019) ед.

крылатых ракет – 4 190 (+27) ед.

кораблей / катеров – 28 ед.

подводных лодок – 2 ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 75 238 (+171) ед.

специальной техники – 4 049 (+1) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 428-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

