За прошедшие сутки Силы обороны на фронте ликвидировали не менее 1170 российских военных.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага в войне на 21 января 2026 года

  • личного состава – около 1 229 740 (+1 170) человек.
  • танков – 11 587 (+8) ед.
  • боевых бронированных машин – 23 938 (+10) ед.
  • артиллерийских систем – 36 463 (+70) ед.
  • РСЗО – 1 621 (+3) ед.
  • средства ПВО – 1 279 ед.
  • самолетов – 434 ед.
  • вертолетов – 347 ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 112 159 (+1 019) ед.
  • крылатых ракет – 4 190 (+27) ед.
  • кораблей / катеров – 28 ед.
  • подводных лодок – 2 ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 75 238 (+171) ед.
  • специальной техники – 4 049 (+1) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 428-е сутки.

Сейчас смотрят

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ВСУ

Связанные темы:

Армия РоссииВойна в УкраинеПотери РФ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.