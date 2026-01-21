Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Втрати ворога на 21 січня: ЗСУ знищили 1170 окупантів та 70 артсистем
Минулої доби Сили оборони на фронті ліквідували щонайменше 1170 російських військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати ворога у війні на 21 січня 2026
- особового складу – близько 1 229 740 (+1 170) осіб.
- танків – 11 587 (+8) од.
- бойових броньованих машин – 23 938 (+10) од.
- артилерійських систем – 36 463 (+70) од.
- РСЗВ – 1 621 (+3) од.
- засоби ППО – 1 279 од.
- літаків – 434 од.
- гелікоптерів – 347 од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 112 159 (+1 019) од.
- крилатих ракет – 4 190 (+27) од.
- кораблів / катерів – 28 од.
- підводних човнів – 2 од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 75 238 (+171) од.
- спеціальної техніки – 4 049 (+1) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 428-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
