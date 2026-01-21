Минулої доби Сили оборони на фронті ліквідували щонайменше 1170 російських військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога у війні на 21 січня 2026

особового складу – близько 1 229 740 (+1 170) осіб.

танків – 11 587 (+8) од.

бойових броньованих машин – 23 938 (+10) од.

артилерійських систем – 36 463 (+70) од.

РСЗВ – 1 621 (+3) од.

засоби ППО – 1 279 од.

літаків – 434 од.

гелікоптерів – 347 од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 112 159 (+1 019) од.

крилатих ракет – 4 190 (+27) од.

кораблів / катерів – 28 од.

підводних човнів – 2 од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 75 238 (+171) од.

спеціальної техніки – 4 049 (+1) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 428-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

