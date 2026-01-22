Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Карта боевых действий на 22 января 2026 года – ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 140 боевых столкновений.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Российские войска нанесли два ракетных и 49 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 102 управляемые авиабомбы.
Кроме этого, привлекли к ударам 4455 дронов-камикадзе и осуществили 2864 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.
Карта боевых действий в Украине на 22 января 2026
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 429-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
