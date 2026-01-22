За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 140 боевых столкновений.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Российские войска нанесли два ракетных и 49 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 102 управляемые авиабомбы.

Кроме этого, привлекли к ударам 4455 дронов-камикадзе и осуществили 2864 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Карта боевых действий в Украине на 22 января 2026

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 429-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

