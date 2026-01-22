Минулої доби на фронті зафіксовано 140 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Російські війська завдали двох ракетних та 49 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 102 керовані авіабомби.

Крім цього, залучили до ударів 4455 дронів-камікадзе та здійснили 2864 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні на 22 січня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 429-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

