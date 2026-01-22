Украина располагает достаточной информацией о подготовке Россией новых ударов по энергетическому сектору и критической инфраструктуре, в частности сетям, обслуживающим атомные электростанции.

Об этом сообщил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Ростислав Палагусинец, передает Укринформ.

Россия готовит новые удары по энергетике

Во время заседания Форума по безопасности ОБСЕ Ростислав Палагусинец заявил, что украинская сторона располагает подтвержденной информацией о подготовке дальнейших российских атак на энергетический сектор и критическую инфраструктуру.

По его словам, речь идет не только о традиционных объектах энергетики, но и о сетях и инфраструктуре, которые обеспечивают работу атомных электростанций.

Он подчеркнул, что такие удары носят системный характер и осуществляются в разгар отопительного сезона.

Палагусинец отметил, что каждая атака на энергосектор в зимний период подрывает международные усилия по прекращению войны, в то время как Украина остается максимально конструктивной в дипломатии, а Россия сосредоточена на ударах по гражданской инфраструктуре.

Также сообщается, что только в текущем отопительном сезоне Россия осуществила 256 воздушных атак на энергетическую и критическую инфраструктуру Украины, а с 11 января удары по таким объектам происходят почти ежедневно.

Украинская делегация призвала государства-участники ОБСЕ усилить поддержку Украины, в частности путем ускорения поставок систем противовоздушной обороны, расширения возможностей противодействия ракетам и дронам и усиления политического и экономического давления на Россию.

На днях президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по ситуации в энергетике в регионах, где после российских атак зафиксировано самое сложное положение.

По словам главы государства, проблемной остается ситуация в Киеве и Киевской области, а также в Харькове и области, Запорожье, Днепре, Кривом Роге, Чернигове и области, на Сумщине и Одесщине.

Президент сообщил, что к восстановлению привлечены дополнительные ремонтные бригады, а правительство работает над стабилизацией энергосистемы.

