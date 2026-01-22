Россия применяет объединенную группировку войск общей численностью более 715 тыс. человек для продолжения полномасштабной войны против Украины.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по итогам заседания Совета Украина — НАТО на уровне главнокомандующих в формате видеоконференцсвязи 22 января.

Сырский об армии РФ в войне против Украины

Во время заседания Александр Сырский рассказал об оперативной ситуации на фронте. По словам главнокомандующего ВСУ, она остается сложной.

– Несмотря на мирные инициативы и все усилия партнеров, Москва не отказывается от продолжения агрессивной войны и достижения своей главной стратегической цели – уничтожения украинской государственности, – заявил он.

Как утверждает Сырский, Россия привлекла объединенную группировку войск общей численностью более 715 тыс. человек для войны против Украины.

В то же время Россия не прекращает наносить ракетно-авиационные удары по критическим объектам экономики Украины. В первую очередь речь идет об атаках на энергетический сектор, которыми Кремль стремится повлиять на украинцев в тылу холодом.

Сырский подчеркнул, что наиболее критичной для Украины является необходимость усиления противовоздушной обороны. Он объяснил, что значительный дефицит в средствах ПВО не дает возможности в полном объеме защитить жителей и объекты критической инфраструктуры.

На заседании Сырский ознакомил всех главнокомандующих с конкретным перечнем потребностей Сил обороны Украины. По его словам, представители стран НАТО выразили готовность и в дальнейшем поддерживать Украину.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что первоочередной задачей должно оставаться создание условий для справедливого мира путем укрепления военного потенциала Украины.

Кроме этого, Александр Сырский пригласил Военный комитет НАТО посетить Украину в этом году.

