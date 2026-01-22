Зеленский обсудил с Трампом дипломатический трек и усиление ПВО Украины
- Владимир Зеленский назвал встречу с Дональдом Трампом в Давосе "хорошей, продуктивной и содержательной".
- Президенты Украины и США обсудили поставки ПВО для Украины и дипломатический трек.
Владимир Зеленский заявил, что разговор с Дональдом Трампом был “хорошим, продуктивным и содержательным”.
В ходе переговоров президенты Украины и США обсудили дипломатический трек и ссылки украинской ПВО.
Зеленский оценил переговоры с Трампом в Давосе
— Хорошая встреча с президентом Трампом, продуктивная и содержательная. Обсудили работу команд, и фактически каждый день — встречи или общение. Документы еще более подготовлены, — отметил глава государства.
Зеленский добавил, что на переговорах речь также шла о ссылке противовоздушной обороны Украины.
— Говорили сегодня и о ПВО для Украины — предыдущая встреча с президентом Трампом помогла защите неба. И надеюсь, что на этот раз тоже усилимся, — отметил Зеленский.
Президент Украины поблагодарил Трампа за “предыдущий пакет ракет для ПВО и попросил о дополнительном”.
— Защита жизней, наша стойкость, совместная дипломатическая работа, — написал он.
Напомним, сегодня, 22 января, в Давосе состоялась встреча президентов Украины и США.
По словам спикера Сергея Никифорова, переговоры длились около часа.
Советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин охарактеризовал встречу Зеленского с Трампом как хорошую.
После встречи Трамп заявил журналистам, что встреча была “очень хорошая”. Американский президент добавил, что все хотят, чтобы война закончилась.
Фото: Владимир Зеленский