Владимир Зеленский заявил, что разговор с Дональдом Трампом был “хорошим, продуктивным и содержательным”.

В ходе переговоров президенты Украины и США обсудили дипломатический трек и ссылки украинской ПВО.

Зеленский оценил переговоры с Трампом в Давосе

— Хорошая встреча с президентом Трампом, продуктивная и содержательная. Обсудили работу команд, и фактически каждый день — встречи или общение. Документы еще более подготовлены, — отметил глава государства.

Зеленский добавил, что на переговорах речь также шла о ссылке противовоздушной обороны Украины.

— Говорили сегодня и о ПВО для Украины — предыдущая встреча с президентом Трампом помогла защите неба. И надеюсь, что на этот раз тоже усилимся, — отметил Зеленский.

Президент Украины поблагодарил Трампа за “предыдущий пакет ракет для ПВО и попросил о дополнительном”.

— Защита жизней, наша стойкость, совместная дипломатическая работа, — написал он.

Напомним, сегодня, 22 января, в Давосе состоялась встреча президентов Украины и США.

По словам спикера Сергея Никифорова, переговоры длились около часа.

Советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин охарактеризовал встречу Зеленского с Трампом как хорошую.

После встречи Трамп заявил журналистам, что встреча была “очень хорошая”. Американский президент добавил, что все хотят, чтобы война закончилась.

Фото: Владимир Зеленский

