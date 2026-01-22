Росія застосовує об’єднане угруповання військ загальною чисельністю більш ніж 715 тис. осіб для продовження повномасштабної війни проти України.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за підсумками засідання Ради Україна — НАТО на рівні головнокомандувачів у форматі відеоконференцзв’язку 22 січня.

Сирський про армію РФ у війні проти України

Під час засідання Олександр Сирський розповів про оперативну ситуацію на фронті. За словами головнокомандувача ЗСУ, вона залишається складною.

– Попри мирні ініціативи та всі зусилля партнерів, Москва не відмовляється від продовження агресивної війни та досягнення своєї головної стратегічної мети – знищення української державності, – заявив він.

Як стверджує Сирський, Росія залучила об’єднане угруповання військ загальною чисельністю більш ніж 715 тис. осіб для війни проти України.

Водночас Росія не припиняє завдавати ракетно-авіаційних ударів по критичних об’єктах економіки України. Першочергово йдеться про атаки на енергетичний сектор, якими Кремль прагне вплинути на українців у тилу холодом.

Сирський наголосив, що найбільш критичною для України є потреба у посиленні протиповітряної оборони. Він пояснив, що значний дефіцит у засобах ППО не дає можливості у повному обсязі захистити жителів та об’єкти критичної інфраструктури.

На засіданні Сирський ознайомив усіх головнокомандувачів із конкретним переліком потреб Сил оборони України. За його словами, представники країн НАТО висловили готовність надалі підтримувати Україну.

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що першочерговим завданням має залишатися створення умов для справедливого миру шляхом зміцнення військових спроможностей України.

Крім цього, Олександр Сирський запросив Військовий комітет НАТО здійснити візит до України цього року.

