Ежемесячно армия России теряет около 35 тыс. солдат убитыми. Благодаря эффективному применению дронных технологий динамика потерь РФ превысила темпы мобилизации, что впервые привело к прекращению численного роста российской армии.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Зеленский о потерях РФ

– Мы видим войну, реальных врагов, наши и российские потери. Российские потери самые большие из тех, что у них вообще были когда-либо. Поэтому я просто поделюсь с вами реальной статистикой. Около 35 тыс. убитых солдат в месяц. В прошлом году в этот же период – это было около 14 тыс. Поэтому Россия не думает об этом, – сказал Зеленский.

Однако украинская сторона думает о том, сколько военнослужащих теряет Россия, заявил президент.

– Мы знаем, что они мобилизуют 40-43 тыс. в месяц. И они начали терять 45 тыс. Из этих 43 тыс. около 10-15% бегут. И есть определенные раненые, – добавил он.

По словам Зеленского, российская армия перестала увеличиваться из-за украинских дронных технологий и наших операторов беспилотников.

– Но в любом случае мы хотим остановить эту войну завтра, конечно. Вы должны знать, что если война продолжится, то Россия начнет терять свою армию. Или Путин решит мобилизовать свою страну, – резюмировал президент Украины.

