Щомісяця армія Росії втрачає близько 35 тис. солдатів убитими. Завдяки ефективному застосуванню дронових технологій динаміка втрат РФ перевищила темпи мобілізації, що вперше призвело до припинення чисельного зростання російського війська.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Зеленський про втрати РФ

– Ми бачимо війну, реальних ворогів, наші та російські втрати. Російські втрати найбільші з тих, що у них взагалі були коли-небудь. Тому я просто поділюся з вами реальною статистикою. Близько 35 тис. вбитих солдатів на місяць. Минулого року в цей же період – це було близько 14 тис. Тому Росія не думає про це, – сказав Зеленський.

Проте українська сторона думає про те, наскільки багато військовослужбовців втрачає Росія, заявив президент.

Зараз дивляться

– Ми знаємо, що вони мобілізують 40-43 тис. на місяць. І вони почали втрачати 45 тис. З цих 43 тис. близько 10-15% тікають. І є певні поранені, – додав він.

За словами Зеленського, російська армія перестала збільшуватися через українські дронові технології та наших операторів безпілотників.

– Але в будь-якому випадку ми хочемо зупинити цю війну завтра, звичайно. Ви повинні знати, що якщо війна продовжиться, то Росія почне втрачати свою армію. Або Путін вирішить мобілізувати свою країну, – резюмував президент України.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.