Зеленський: Росія втрачає більше солдатів, ніж встигає мобілізувати
- Армія РФ припинила своє зростання через колосальні втрати, які сягають 35 тис. вбитими щомісяця, повідомив Володимир Зеленський на форумі в Давосі.
- Він наголосив, що українські оператори дронів відіграють у цьому процесі ключову роль.
Щомісяця армія Росії втрачає близько 35 тис. солдатів убитими. Завдяки ефективному застосуванню дронових технологій динаміка втрат РФ перевищила темпи мобілізації, що вперше призвело до припинення чисельного зростання російського війська.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.
Зеленський про втрати РФ
– Ми бачимо війну, реальних ворогів, наші та російські втрати. Російські втрати найбільші з тих, що у них взагалі були коли-небудь. Тому я просто поділюся з вами реальною статистикою. Близько 35 тис. вбитих солдатів на місяць. Минулого року в цей же період – це було близько 14 тис. Тому Росія не думає про це, – сказав Зеленський.
Проте українська сторона думає про те, наскільки багато військовослужбовців втрачає Росія, заявив президент.
– Ми знаємо, що вони мобілізують 40-43 тис. на місяць. І вони почали втрачати 45 тис. З цих 43 тис. близько 10-15% тікають. І є певні поранені, – додав він.
За словами Зеленського, російська армія перестала збільшуватися через українські дронові технології та наших операторів безпілотників.
– Але в будь-якому випадку ми хочемо зупинити цю війну завтра, звичайно. Ви повинні знати, що якщо війна продовжиться, то Росія почне втрачати свою армію. Або Путін вирішить мобілізувати свою країну, – резюмував президент України.