Карта боевых действий на 23 января 2026 года – ситуация на фронте
На конец прошедших суток на фронте произошло 196 боевых столкновений. Российские оккупанты нанесли один ракетный и 70 авиационных ударов, сбросив 171 управляемую бомбу. Кроме этого, враг использовал 2862 дрона-камикадзе и осуществил 2717 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Карта боевых действий в Украине на 23 января 2026
Ситуация в Украине на 23 января 2026
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боестолкновения.
На Южно-Слобожанском направлении оккупанты 12 раз штурмовали новые позиции возле Волчанска, Волчанских Хуторов, Амбарного и в сторону Избицкого.
На Купянском направлении враг атаковал один раз в районе населенного пункта Синьковка.
На Лиманском направлении враг атаковал 10 раз в районах населенных пунктов Мирное, Дробышево, Колодези, Заречное, Ямполь и Ямполевка.
На Славянском направлении россияне атаковали вблизи населенных пунктов Свято-Покровское, Пазено и Северск.
На Краматорском направлении зафиксировано семь боестолкновений возле Орехово-Василевки, Часового Яра и в сторону Маркового.
На Константиновском направлении враг совершил 20 атак в районах населенных пунктов Предтечино, Плещеевка, Иванополье, Яблоновка, Русин Яр и Софиевка.
На Покровском направлении наши защитники остановили 92 штурма возле Шахвого, Ивановки, Дорожного, Родинского, Сухецкого, Покровска, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Орехового, Дачного и в сторону Новопавловки.
На Александровском направлении враг 12 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Вербовое, Степное, Вишневое, Красногорское и в сторону Нечаевки.
На Гуляйпольском направлении противник 37 раз пытался атаковать в районах Солодкого, Варваровки, Гуляйполя и в сторону Зеленого и Доброполья.
На Ореховском направлении наши защитники отбили атаку в районе населенного пункта Плавни.
На Приднепровском направлении россияне один раз безуспешно штурмовали.
Потери врага на 23 января 2026
- личного состава – около 1 232 090 (+1280) человек.
- танков – 11 599 (+3) ед.
- боевых бронированных машин – 23 946 (+3) ед.
- артиллерийских систем – 36 549 (+33) ед.
- РСЗО – 1 623 ед.
- средств ПВО – 1282 ед.
- самолетов – 434 ед.
- вертолетов – 347 ед.
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 113 277 (+449) ед.
- крылатых ракет – 4 190 ед.
- кораблей/катеров – 28 ед.
- подводных лодок – 2 ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 75556 (+140) ед.
- специальной техники – 4 050 ед. (+1) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 430-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.