На конец прошедших суток на фронте произошло 196 боевых столкновений. Российские оккупанты нанесли один ракетный и 70 авиационных ударов, сбросив 171 управляемую бомбу. Кроме этого, враг использовал 2862 дрона-камикадзе и осуществил 2717 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Карта боевых действий в Украине на 23 января 2026

Ситуация в Украине на 23 января 2026

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боестолкновения.

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты 12 раз штурмовали новые позиции возле Волчанска, Волчанских Хуторов, Амбарного и в сторону Избицкого.

На Купянском направлении враг атаковал один раз в районе населенного пункта Синьковка.

На Лиманском направлении враг атаковал 10 раз в районах населенных пунктов Мирное, Дробышево, Колодези, Заречное, Ямполь и Ямполевка.

На Славянском направлении россияне атаковали вблизи населенных пунктов Свято-Покровское, Пазено и Северск.

На Краматорском направлении зафиксировано семь боестолкновений возле Орехово-Василевки, Часового Яра и в сторону Маркового.

На Константиновском направлении враг совершил 20 атак в районах населенных пунктов Предтечино, Плещеевка, Иванополье, Яблоновка, Русин Яр и Софиевка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 92 штурма возле Шахвого, Ивановки, Дорожного, Родинского, Сухецкого, Покровска, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Орехового, Дачного и в сторону Новопавловки.

На Александровском направлении враг 12 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Вербовое, Степное, Вишневое, Красногорское и в сторону Нечаевки.

На Гуляйпольском направлении противник 37 раз пытался атаковать в районах Солодкого, Варваровки, Гуляйполя и в сторону Зеленого и Доброполья.

На Ореховском направлении наши защитники отбили атаку в районе населенного пункта Плавни.

На Приднепровском направлении россияне один раз безуспешно штурмовали.

Потери врага на 23 января 2026

личного состава – около 1 232 090 (+1280) человек.

танков – 11 599 (+3) ед.

боевых бронированных машин – 23 946 (+3) ед.

артиллерийских систем – 36 549 (+33) ед.

РСЗО – 1 623 ед.

средств ПВО – 1282 ед.

самолетов – 434 ед.

вертолетов – 347 ед.

БпЛА оперативно-тактического уровня – 113 277 (+449) ед.

крылатых ракет – 4 190 ед.

кораблей/катеров – 28 ед.

подводных лодок – 2 ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 75556 (+140) ед.

специальной техники – 4 050 ед. (+1) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 430-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

