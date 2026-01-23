На кінець минулої доби на фронті відбулося 196 бойових зіткнень. Російські окупанти завдали одного ракетного та 70 авіаційних ударів, скинувши 171 керовану бомбу. Крім цього, ворог використав 2862 дрони-камікадзе та здійснив 2717 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні на 23 січня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 430-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Зараз дивляться

Джерело : Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.