Марта Бондаренко, редакторка стрічки
1 хв.
Карта бойових дій на 23 січня 2026 – ситуація на фронті
На кінець минулої доби на фронті відбулося 196 бойових зіткнень. Російські окупанти завдали одного ракетного та 70 авіаційних ударів, скинувши 171 керовану бомбу. Крім цього, ворог використав 2862 дрони-камікадзе та здійснив 2717 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
Карта бойових дій в Україні на 23 січня 2026
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 430-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Зараз дивляться
Джерело: Генштаб ЗСУ
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.