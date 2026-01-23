В России на онлайн-платформах по трудоустройству распространяются объявления о наборе охранников на Луганскую АЭС, которой на самом деле не существует. В объявлениях указана высокая ежемесячная оплата и значительные единовременные выплаты.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Работа на “Луганской АЭС”

В объявлениях отмечается, что работа подходит для студентов, пенсионеров, людей старше 45 лет и тех, у кого проблемы со здоровьем.

Такие вакансии намеренно подают как гражданскую работу. Однако уже во время общения с так называемыми работодателями выясняется, что речь идет не об охране объектов АЭС, а о контрактной службе «куда прикажет государство», в том числе на оккупированных территориях и в зоне боевых действий.

Россияне объявлениями о секретности объекта используются для сокрытия реальных условий службы.

– Этот случай демонстрирует откровенное мошенничество в вербовке в России для продолжения войны против Украины. Людей заманивают обещаниями работы на вымышленном объекте, а на самом деле отправляют на передовую в Украине, – отмечают в ЦПД.

Использование в объявлении аббревиатуры АЭС должно создать иллюзию якобы мирной и безопасной работы на защищенном стратегическом объекте.

Ранее россияне запустили волну дезинформации о якобы подготовке Украиной химической провокации в Харьковской области.

