Информация об остановке разведданных между Украиной и США является конспирологическим вбросом РФ – ЦПД
- В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины заявили, что заявления в эфире французского телеканала — это "преднамеренный конспирологический вброс, который был озвучен без всяких фактов".
- Также в ведомстве озвучили цель фейка – посеять сомнения относительно эффективности украинских спецслужб и дискредитировать международную поддержку Украины.
- В то же время ЦПД напомнил, что такие вбросы ходят сетью тогда, как идут переговоры по мирному плану.
Информация в сети, что Украина вроде бы передавала США “искаженную разведывательную информацию”, которая впоследствии была использована РФ, не соответствует действительности.
ЦПД опроверг информацию о ложных разведданных
В сети распространяется утверждение, не соответствующее действительности, о том, что Украина вроде бы передавала США “неправдивую разведывательную информацию”, которая впоследствии была использована Россией.
В ЦПД отмечают, что это умышленный конспирологический вброс, который был озвучен в эфире иностранного медиа без каких-либо фактов.
— Кроме того, ложными являются и заявления о “неизбежном разрыве” партнерских отношений между украинской и американской разведками. На самом деле, Украина продолжает сотрудничество в сфере безопасности с союзниками и партнерами, а обмен информацией продолжается, — говорится в сообщении.
Распространение этого вброса осуществляется в некоторых российских пабликах, а также в сети X искусственными аккаунтами с целью подрыва доверия между Украиной и ключевыми западными партнерами, особенно на фоне переговоров относительно мирного плана, пишет ЦПД.
Также цель фейка – посеять сомнения в эффективности украинских спецслужб и дискредитировать международную поддержку Украины.
Напомним, что заявление относительно разведданных прозвучало на французском телеканале LCI, которое затем перекрутили российские пропагандисты.
Сначала заявление звучало так – после скандальной встречи украинского и американского президентов в феврале 2025 года между разведками двух стран “произошел разрыв”. Якобы СБУ и ГУР решили “больше не делиться со своими американскими партнерами разведданными, которые у них были, из-за их утечки с американской стороны в Москву”. Но и это не соответствует действительности, поскольку заявление из эфира французского телеканала “было дополнительно искажено российскими пропагандистами”.