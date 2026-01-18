Информация в сети, что Украина вроде бы передавала США “искаженную разведывательную информацию”, которая впоследствии была использована РФ, не соответствует действительности.

ЦПД опроверг информацию о ложных разведданных

В сети распространяется утверждение, не соответствующее действительности, о том, что Украина вроде бы передавала США “неправдивую разведывательную информацию”, которая впоследствии была использована Россией.

В ЦПД отмечают, что это умышленный конспирологический вброс, который был озвучен в эфире иностранного медиа без каких-либо фактов.

— Кроме того, ложными являются и заявления о “неизбежном разрыве” партнерских отношений между украинской и американской разведками. На самом деле, Украина продолжает сотрудничество в сфере безопасности с союзниками и партнерами, а обмен информацией продолжается, — говорится в сообщении.

Распространение этого вброса осуществляется в некоторых российских пабликах, а также в сети X искусственными аккаунтами с целью подрыва доверия между Украиной и ключевыми западными партнерами, особенно на фоне переговоров относительно мирного плана, пишет ЦПД.

Также цель фейка – посеять сомнения в эффективности украинских спецслужб и дискредитировать международную поддержку Украины.

Напомним, что заявление относительно разведданных прозвучало на французском телеканале LCI, которое затем перекрутили российские пропагандисты.

Сначала заявление звучало так – после скандальной встречи украинского и американского президентов в феврале 2025 года между разведками двух стран “произошел разрыв”. Якобы СБУ и ГУР решили “больше не делиться со своими американскими партнерами разведданными, которые у них были, из-за их утечки с американской стороны в Москву”. Но и это не соответствует действительности, поскольку заявление из эфира французского телеканала “было дополнительно искажено российскими пропагандистами”.

