У Росії на онлайн-платформах із працевлаштування поширюються оголошення про набір охоронців на Луганську АЕС, якої насправді не існує. В оголошеннях високу щомісячну оплату та значні одноразові виплати.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Робота на “Луганській АЕС”

В оголошеннях зазначається, що робота підходить для студентів, пенсіонерів, людей старше 45 років та у кого проблеми зі здоров’ям.

Такі вакансії навмисно подають як цивільну роботу. Проте вже під час спілкування із так званими роботодавцями з’ясовується, що йдеться не про охорону об’єктів АЕС, а про контрактну службу “куди накаже держава”, зокрема й на окупованих територіях та у зоні бойових дій.

Росіяни об’явами про секретність обʼєкта використовуються для приховування реальних умов служби.

– Цей випадок демонструє відверте шахрайство у вербувальні в Росії для продовження війни проти України. Людей заманюють обіцянками роботи на вигаданому об’єкті, а насправді відправляють на передову в Україні, – наголошують у ЦПД.

Використання в об’яві абревіатури АЕС має створити ілюзію начебто мирної та безпечної роботи на захищеному стратегічному об’єкті.

Раніше росіяни запустили хвилю дезінформації про нібито підготовку Україною хімічної провокації на Харківщині.

