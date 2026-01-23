Росіян вербують на війну через фейкові вакансії на “Луганській АЕС” – ЦПД
- У РФ з’явилися вакансії охоронців на Луганській АЕС, якої насправді не існує.
- Роботу подають як цивільну й доступну для пенсіонерів, студентів та людей із проблемами зі здоров’ям.
- Насправді йдеться про контрактну службу "куди накаже держава".
У Росії на онлайн-платформах із працевлаштування поширюються оголошення про набір охоронців на Луганську АЕС, якої насправді не існує. В оголошеннях високу щомісячну оплату та значні одноразові виплати.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Робота на “Луганській АЕС”
В оголошеннях зазначається, що робота підходить для студентів, пенсіонерів, людей старше 45 років та у кого проблеми зі здоров’ям.
Такі вакансії навмисно подають як цивільну роботу. Проте вже під час спілкування із так званими роботодавцями з’ясовується, що йдеться не про охорону об’єктів АЕС, а про контрактну службу “куди накаже держава”, зокрема й на окупованих територіях та у зоні бойових дій.
Росіяни об’явами про секретність обʼєкта використовуються для приховування реальних умов служби.
– Цей випадок демонструє відверте шахрайство у вербувальні в Росії для продовження війни проти України. Людей заманюють обіцянками роботи на вигаданому об’єкті, а насправді відправляють на передову в Україні, – наголошують у ЦПД.
Використання в об’яві абревіатури АЕС має створити ілюзію начебто мирної та безпечної роботи на захищеному стратегічному об’єкті.
Раніше росіяни запустили хвилю дезінформації про нібито підготовку Україною хімічної провокації на Харківщині.